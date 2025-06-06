ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於去年跟隨亞太規推出小改款TOYOTA Corolla Cross，不過運動版的GR Sport卻無太大變化，但隨著歐洲、日本陸續帶來最新整容的Corolla Cross GR Sport，有消息流出，和泰有意跟進導入全新外觀的Corolla Cross GR Sport，為市場帶來更多不一樣的選擇。

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲改款Corolla Cross GR Sport擁有霸氣十足的超帥視覺風格。

今年台灣跨界休旅戰場激烈，小改款HONDA HR-V、現代Hyundai Mufasa陸續登台，作為級距銷售霸主的TOYOTA Corolla Cross也沒因此鬆懈，歐日規最新改款的Corolla Cross GR Sport有望於今年與台灣消費者見面。

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣最快今年第4季導入新Corolla Cross GR Sport。

台灣現售的Corolla Cross GR Sport提供汽油、油電2種配置，售價91.9與98.9萬，改款後預期動力不變，外觀跟進日本採用更有張力的蜂巢式水箱護罩，加上黑化套件、19吋鋁圈、運動化懸吊等。

時間點預估最快今年第4季幫Corolla Cross GR Sport換新衣服，車內也有不少亮點，包含GR刺繡頭枕的跑車化座椅、金屬油門與剎車踏板等，為Corolla Cross GR Sport帶來更多新鮮感。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅油電Corolla Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

推薦閱讀

102站！EVOASIS「全台最大充電供應商」推限時優惠、下半年再擴點

102站！EVOASIS「全台最大充電供應商」推限時優惠、下半年再擴點

台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元　雙北新站即將爆發登場

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元　雙北新站即將爆發登場

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

Nissan N7電動車「首月接單破1.7萬張」！主攻年輕家庭首購族佔7成

Nissan N7電動車「首月接單破1.7萬張」！主攻年輕家庭首購族佔7成

Volvo推出「主動式安全帶系統」　可依身形調整、首搭車款公布！

Volvo推出「主動式安全帶系統」　可依身形調整、首搭車款公布！

最新文章

EVOASIS突破102站推限時回饋2025-06-06

TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年改款2025-06-06

EVOASIS超充站點突破102站！限時回饋102元2025-06-06

TOYOTA旗下大發新一代MPV發表2025-06-06

Nissan電動車N7首月接單破1.7萬張2025-06-05

Volvo推出「主動式安全帶系統」2025-06-05

台灣TOYOTA牛魔王賽道版上市2025-06-05

Nissan輕型麵包車將首搭e-Power2025-06-05

寶獅小型掀背、休旅增頂規車型2025-06-05

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」2025-06-05

熱門文章

比亞迪傳登台銷售　經濟部回應了2025-06-06

Nissan電動車N7首月接單破1.7萬張2025-06-05

MG「新一代HS休旅」超過1千公里2025-06-05

中國電動車「比亞迪」拚登台　手法曝光2025-06-06

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬2025-06-04

TOYOTA旗下大發新一代MPV發表2025-06-06

TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年改款2025-06-06

寶獅小型掀背、休旅增頂規車型2025-06-05

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕2025-06-04

Nissan輕型麵包車將首搭e-Power2025-06-05

相關新聞

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

280萬！台灣TOYOTA追加「牛魔王賽道版」　專屬調校更強悍

280萬！台灣TOYOTA追加「牛魔王賽道版」　專屬調校更強悍

Nissan「輕型麵包車」將首搭e-Power油電！增扭力、挑戰本田N-Box

Nissan「輕型麵包車」將首搭e-Power油電！增扭力、挑戰本田N-Box

寶獅「小型掀背、休旅」新增頂規車型！電動版導入V2L、續航提升

寶獅「小型掀背、休旅」新增頂規車型！電動版導入V2L、續航提升

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」！1.6升渦輪榨330匹馬力

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」！1.6升渦輪榨330匹馬力

讀者迴響

熱門文章

比亞迪傳登台銷售　經濟部回應了

比亞迪傳登台銷售　經濟部回應了

Nissan N7電動車「首月接單破1.7萬張」！主攻年輕家庭首購族佔7成

Nissan N7電動車「首月接單破1.7萬張」！主攻年輕家庭首購族佔7成

MG「新一代HS休旅」一桶油可跑1千公里！全新1.5升油電很省油

MG「新一代HS休旅」一桶油可跑1千公里！全新1.5升油電很省油

中國電動車「比亞迪」拚登台　手法曝光

中國電動車「比亞迪」拚登台　手法曝光

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

寶獅「小型掀背、休旅」新增頂規車型！電動版導入V2L、續航提升

寶獅「小型掀背、休旅」新增頂規車型！電動版導入V2L、續航提升

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366