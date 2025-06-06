台灣TOYOTA「Corolla Cross運動版」今年將改款！跟進日本換上超帥外觀

▲台灣有望導入日本剛發表Corolla Cross GR Sport最新外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於去年跟隨亞太規推出小改款TOYOTA Corolla Cross，不過運動版的GR Sport卻無太大變化，但隨著歐洲、日本陸續帶來最新整容的Corolla Cross GR Sport，有消息流出，和泰有意跟進導入全新外觀的Corolla Cross GR Sport，為市場帶來更多不一樣的選擇。

▲改款Corolla Cross GR Sport擁有霸氣十足的超帥視覺風格。

今年台灣跨界休旅戰場激烈，小改款HONDA HR-V、現代Hyundai Mufasa陸續登台，作為級距銷售霸主的TOYOTA Corolla Cross也沒因此鬆懈，歐日規最新改款的Corolla Cross GR Sport有望於今年與台灣消費者見面。

▲台灣最快今年第4季導入新Corolla Cross GR Sport。

台灣現售的Corolla Cross GR Sport提供汽油、油電2種配置，售價91.9與98.9萬，改款後預期動力不變，外觀跟進日本採用更有張力的蜂巢式水箱護罩，加上黑化套件、19吋鋁圈、運動化懸吊等。

時間點預估最快今年第4季幫Corolla Cross GR Sport換新衣服，車內也有不少亮點，包含GR刺繡頭枕的跑車化座椅、金屬油門與剎車踏板等，為Corolla Cross GR Sport帶來更多新鮮感。