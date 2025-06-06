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折合新台幣28萬！TOYOTA旗下大發新一代MPV發表　電動滑門、躺椅超舒適

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

擺脫造假醜聞陰霾，養精蓄銳2年的大發Daihatsu新一代Move回歸！作為日本高人氣的輕型MPV Move，新一代車型不僅動感十足，內裝更是變得舒適又有大空間，當地售價折合新台幣只要28萬。

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大改款採用電動滑門，並具備智慧自動開門功能。

新世代 Move最大亮點之一，是取消過去傳統後車門設計，改為全車系標配電動滑門，更貼近日本家庭用車的實用需求。帶來4種車型等級，提供前驅、四驅可選，日圓售價135.58～202.4 萬，折合新台幣約28～42萬。

在 G、X、RS 等等主力等級中，更進一步導入了 「Welcome Open（靠近自動開門）」等智慧功能，讓雙手拿滿東西也能輕鬆上下車，肯定吸引不少女性消費者。

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Daihatsu新一代Move發表！外觀、內裝有感大升級。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲新一代內裝科技感進步，寬裕空間更成為一大亮點。

新一代 Move標配電子手煞車與 Auto Hold 功能，採9吋多媒體螢幕，可支援無線Apple CarPlay／Android Auto，更在機能性下足功夫，採用多重收納設計，例如儀錶板旁的筆槽、手機槽、副駕座前方托盤等。此外，行李廂地板下方還配有額外儲物箱，提升實用性，更令人稱羨的是，前方座椅可大幅度向後收折，讓Move變成舒適的躺椅狀態。

全車系0.66升引擎，擁有自然進氣、汽油渦輪等選項，搭配CVT變速箱，平均油耗可達22.6km/L。

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關鍵字：toyota大發MoveMPVDaihatsu

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