TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」！1.6升渦輪榨330匹馬力

▲TOYOTA原廠工程師透露！評估推出更強的GR Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

有了GR TOYOTA Corolla還不夠！近來海外TOYOTA工程師於外媒訪問時透露，預計推出更強、更戰鬥的最強GRMN性能化版本，不僅將提升動力輸出，更針對底盤與空氣力學進行專屬調校，將日常駕駛與賽道表現拉至新高點。

GR Corolla首席工程師坂本直之（Naoyuki Sakamoto）透露，TOYOTA目前正針對 GR Corolla 與 GR Yaris 的動力系統進行升級開發，尋求進一步提升動力輸出的可能性，未來將應用於 GR Corolla 與 GR Yaris 的市售版本上，這顯然是對GR Corolla推出最強GRMN埋下伏筆。

▲新車將把馬力提升至330匹。

GRMN GR Corolla 將延續現行 1.6 升 G16E-GTS三缸渦輪引擎，不過會針對進氣、排氣與冷卻系統進行強化，以實現更高馬力與更即時的扭力輸出，目前GR Corolla可輸出304匹馬力，未來量產的GRMN GR Corolla將提升至330匹馬力水準。

儘管官方尚未公布 GRMN GR Corolla 的具體推出時間，不過預料最快將於 2025 年底前正式亮相，作為GR車系中的旗艦性能擔當。此車款將成為繼 GRMN GR Yaris 之後的第二款 GRMN 市售車型，進一步拓展 GR 品牌的性能軍。