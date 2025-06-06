台灣山葉「暢銷黃牌速克達」也要國產化！組裝升級、售價還更便宜

▲繼白牌輕檔車MT-15、YZF-R15後，台灣山葉也將國產化黃牌速克達Xmax 300，將有望帶來更親民的售價。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）國產化動作不斷，繼白牌輕檔車MT-15、YZF-R15先後國產化後，台灣山葉也打算將「暢銷黃牌速克達」Xmax 300進行國產化，整體規格不變，但國產化後有望提供更便宜的售價。

Yamaha Xmax 300自2017年上市、2023年改款，向來市場反應不差，不過售價也從最初的21.6萬一路調漲到25.9萬。此次台灣山葉也打算將Xmax 300國產化生產，在由原本印尼進口改為國產化後，除了組裝品質提升外、也能以更便宜的售價帶來競爭力。

▲Xmax 300自2017年上市、2023年改款，售價也一路從21.6萬漲到25.9萬，在國產化後將比印尼進口更具競爭力。



以先前國產化MT-15、YZF-R15為例，相較原本進口車型便宜4.1萬、2.4萬，若國產化Xmax300也能有相近降幅，加上其3.2吋LCD+4.2吋全彩TFT儀表、TCS循跡、ABS防煞車鎖死、Smart Key免鑰匙系統與292c.c. Blue Core水冷引擎等配備，將為國產、進口黃牌大羊市場帶來震撼。

▲Xmax 300國產化規格不變，除了組裝品質提升外，售價也將更有競爭力。