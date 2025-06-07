美國RAM公羊皮卡車「V8引擎回歸了」！高規車型享免費升級

圖文／7Car 小七車觀點

美國知名皮卡品牌 RAM 在 2023 年為旗下主力車型 RAM 1500 車系推出中期改款版本，不僅換上嶄新的外觀設計與內裝配備，當時還宣布取消 V8 動力配置。然而日前 RAM 宣布搭載 Hemi V8 引擎的 RAM 1500 回歸，作為 2026 年式車型上市，不過 V8 引擎不會變成的標配的動力編制，部分車型是需要額外花費 1,200 美元選配。

這具 V8 引擎與之前的車型一樣，擁有 395 匹最大馬力和 56.58 公斤米的扭力輸出，同時還有 eTorque 混合動力系統，根據 RAM 品牌執行長 Tim Kuniskis 指出，同樣的配置是加速開發的方法之一，讓它完全按照原樣執行。這樣就不用再進行重新調校、重新認證以及其它繁瑣的流程。

這款 5.7 升 V8 引擎將提供在 Tradesman、Big Horn、Express、Warlock、Laramie、Rebel (後期上市)、Limited 和 Longhorn 等車型當中，不過由於 Limited 和 Longhorn 車型標配了 3.0 升渦輪增壓直列六缸高輸出版本，因此升級 V8 動力是免費，其它車型則需額外支付 1,200 美元選配。

值得一提的是，這次 V8 引擎的回歸原廠也特別採用全新的標誌，在 Hemi 引擎缸體前端加入公羊頭的圖示，並將其貼在前葉子板上象徵這是一輛搭載 V8 動力的 RAM。

今年 4 月，Tim Kuniskis 宣布 RAM 計畫在未來 18 個月內發表 25 款新產品，而 Hemi V8 引擎的回歸只是開始，接下來還會有一款中型卡車即將上市，至於 RAM 1500 原先最頂級的性能版本，搭載 6.2升V8機械增壓引擎的 TRX 車型是否也會回歸，想必是當地車迷最期待的部分之一。