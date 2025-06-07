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台灣本田二輪「夏季優惠、健檢」開跑！指定車款再送3萬購車金

▲台本二輪優惠、健檢開跑 。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan）

▲台灣本田二輪限時購車優惠、夏季健檢活動同步開跑，限時入主指定車款想72期0利率、再送30000購車金。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

迎接初夏，Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪6月推出「初夏來騎 優惠來襲」專案，限時入主指定車系祭出0頭款、72期0利率再送3萬元購車金，同時也針對指定車款送Shoei Z8安全帽，並同步展開夏季免費健檢服務。

為了讓顧客能夠更無負擔地入主夢想車款，台灣本田二輪推出「初夏來騎 優惠來襲」專案，凡購買指定車款，即享72期、零頭款、零利率優惠，再加碼贈送3萬元購車金，無論是添購人身用品、車輛部品，都能更加輕鬆擁有個人風格。另外針對劃時代E-Clutch的CB650R E-Clutch 與 CBR650R E-Clutch，夏日入主再送Shoei Z-8安全帽。

▲台本二輪優惠、健檢開跑 。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan）

▲台本二輪優惠、健檢開跑 。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan）

▲XL750、CL Street提供配備升級、送配件等。

冒險車款XL750則提供運動強化版（包括水箱防護網、前防護桿、支架、引擎防護桿、引擎下護板、護弓支架、快速換檔套件等，價值60,202元)，以運動化的外觀、配備全面進化，售價為488,000 ；而XL 750騎旅機能版(含專屬側箱組、專用支架、鋁合金面板，價值45,860元)以及都會潮流車款CL Street（29.8萬）加贈馬鞍包（價值9,370元），兩款車款除享72期，零頭款、零利率之外，再送3萬元購車金。

台灣本田二輪也展開夏季車主服務活動，即日起至7／31止，活動期間回廠享25項免費健檢、再送Honda Motorcycle Coin Case杜邦零錢包，送完為止；消費單筆滿2,000元再贈折疊戶外傘，另外車齡9-48個月車主，活動回廠進行車況檢查，符合條件即可購買「尊榮保養＆延長保固1年期方案」，再贈機油折抵券一張。

▲台本二輪優惠、健檢開跑 。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan）

▲即日起至7／31止，台灣本田二輪也推出夏季車主服務，回廠可享25項免費健檢。

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