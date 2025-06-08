英國汽車產量「突破70年來新低點」！受美國關稅戰衝擊是主因

圖文／7Car 小七車觀點

根據外媒報導，受到經濟時機不佳和關稅不確定性等因素影響，英國汽車產量跌至 70 年來的最低水準。英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 稱，英國今年 4 月份汽車產量僅為 59,203 輛，為 1952 年以來的最低單月產量 (除 2020 年疫情期間的數月封鎖之外)。

產量慘淡可歸咎於一系列因素，今年 4 月的復活節假期來得晚，壓縮了生產時間。車型更新換代迫使汽車製造商暫停生產線進行升級，也影響了總產量。最大的因素仍然是美國汽車關稅，目前美國針對英國稅收達 10%，而每年約有 10 多萬輛新車出口至美國。

SMMT 執行長 Mike Hawes 表示，英國製造業經歷了自 2009 年以來最艱難的開局，當時英國經濟仍在應對美國次級貸款引發的金融危機。Mike Hawes 指出，英國政府需要採取緊急行動來刺激當地需求和國際競爭力。政府已經了解到汽車製造業在推動英國經濟發展方面有著關鍵地位，並在一個月內與美國、歐盟和印度就改善汽車行業的貿易條件進行了談判。

英國今年 4 月汽車產量與去年同期相比下降了 15.8%。進一步來看，乘用車產量下降了 8.6%，僅有 56,534 輛，而商用車產量則是下降了 68.6%，僅 2,669 輛。關稅或許會引發不確定性，但英國主要的出口地區仍是歐洲。4 月份，英國對歐洲市場的出口量下降了 19.1%，但仍佔英國出口總額的一半以上。同期，英國對美國的汽車出口下降了 2.7%。同時，對中國大陸和土耳其的出口分別成長了 44% 和 31.2%。