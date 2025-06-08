美國克萊斯勒汽車「成立滿100周年」！經典車齊聚＋推特仕版慶祝

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝品牌創立 100 週年，Chrysler 於美國底特律 Belle Isle 舉辦「創新世紀慶典」，邀請各界親身體驗品牌歷史名車的駕馭魅力，並同步發表全新 2026 年式 Chrysler Pacifica 百週年特仕版。當天展出的歷史車款橫跨近百年，包括 1934 年Airflow、1955 年 Chrysler 300 與 1963 年 Turbine 等代表性車輛，共同見證 Chrysler 在汽車設計與工程技術上的深厚底蘊。

Pacifica 百週年特仕版以 Pacifica Select 車型為基礎打造，提供燃油、四輪驅動與插電式混合動力三種版本，並新增專屬外觀套件，包括「Est. 1925」徽飾、半光澤 Granite Crystal 色調的水箱護罩飾件與車標、Luster Gray 拋光輪圈與黑色後視鏡蓋等，營造出紀念性的設計語彙。車色方面則提供 Red Hot、Bright White 與 Hydro Blue 三款選擇。

Pacifica 百週年特仕版延續車系一貫的家庭導向設計，標配 10.1 吋 Uconnect 多媒體系統、Apple CarPlay 與 Android Auto 整合、Stow ‘n Go 第二與第三排座椅、電動滑門與尾門、前座加熱與安全輔助套件。另可選配劇院家庭娛樂套件、Alpine 13 喇叭音響與整合 Amazon Fire TV 的後座影音系統，進一步提升行車體驗與車內舒適性。

2026 年式 Pacifica Select 在北美市場建議售價為 42,465 美元起，插電式混合動力版本則為 51,070 美元起。百週年特仕版定價為 44,390 美元（前驅）與 47,385 美元（四驅），插電式混合版本則為 52,565 美元。該車型將於 6 月起於美國與加拿大市場開放下訂，具體交車時程預計稍後公布。

除了車輛發表，Chrysler 將在密西根州 Auburn Hills 的技術中心舉行員工大合照與時間膠囊典藏儀式，象徵百年精神的傳承。品牌未來產品佈局也逐步展開，除了 2026 年式 Pacifica，亦預告將推出全新跨界車款與以 Halcyon 概念車為靈感的第三款產品。Chrysler 強調，百年只是開始，品牌將持續推動創新、拓展新能源與智慧駕駛技術的應用。