53.8萬！台灣Ducati「黑化版Scrambler」開賣　風格鮮明好上手

▲Ducati Taiwan總代理碩文推出2025年式Scrambler Icon Dark，全車黑化風格鮮明，售價為53.8萬。（圖／翻攝自Ducati，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

杜卡迪（Ducati）台灣總代理碩文近日發表全新2025年式Scrambler Icon Dark，全車具有專屬消光黑塗裝，加上先進電控系統，帶來更多運動氛圍及安全性，售價為53.8萬。

新Scrambler Icon Dark在原本簡約的復古風格設計下，換上全黑塗裝，包括消光黑水滴型油箱、車架、導風板、土除、鏈條護蓋、離合器外蓋等都進行黑化，同時油箱上也具有Scrambler Ducati標誌，帶來專屬識別。

▲Scrambler Icon Dark在原本簡約的復古風格設計下，換上全黑塗裝，包括水滴型油箱、車架、導風板、土除、鏈條護蓋、離合器外蓋都進行黑化處理。



Ducati Scrambler向來具有簡單、有趣好上手的特色，再加上彎道ABS、4段可調DTC循跡系統、DQS進退快排（選配）、2種騎乘模式（Road、Sport）等先進電控技術下，融合復古與現代科技表現。儀表則採4.3吋TFT全彩螢幕，另外也可選配Ducati多媒體系統，提供更便利的手機連接性。

▲Scrambler Icon Dark具有4.3吋TFT全彩螢幕、彎道ABS、4段循跡防滑、2種騎乘模式選擇，座高也相當親民。



Scrambler Icon Dark動力同樣採803c.c. Desmodur氣冷L型雙缸引擎、輕量化離合器，具有最大馬力73匹／6.65公斤米扭力；懸吊系統採KYB前41mm倒叉、後預載可調中置避震，搭配前Brembo 4活塞輻射卡鉗x 330mm碟盤、後Brembo單活塞卡鉗 x 245mm浮動碟，在795mm座高及176公斤車重下，輕鬆好駕馭。

新Scrambler Icon Dark目前已進駐全台7間授權經銷門市、並提供試乘，總代理碩文也推出預購優惠，即日起至7／7止，預購Scrambler Icon Dark即可享全額60期0利率優惠。

▲Scrambler Icon Dark規格表。