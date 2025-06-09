「LEXUS NX休旅新改款」日本10月見！配備更有料　汽油入門停售

▲LEXUS NX日規即將10月釋出小改款！升級動向流出。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本媒體日前就透露LEXUS主力休旅NX預計今年釋出小改款，而近來更有最新資訊流出，小改款NX將升級更加分的12.3吋新數位儀錶，並針對車系陣容優化，未來把重心放在油電銷售上，小改款時程就落在今年10月！

▲LSS+系統將進一步升級優化。

日規LEXUS NX已經有重點升級配備流出，外觀全車系標配Bladescan質感的LED頭燈，並具備完善的智慧輔助照明功能，而招牌的LSS+安全防護系統，藉由軟硬體升級優化，導入交通堵塞系統為駕駛帶來更便利的輔助。

▲日規將停售NX250汽油款，台灣未來也將跟進。

內裝上LEXUS NX導入最新的12.3吋數位儀錶，同時並針對細節用料調整，至於車系陣容上將有小幅變動，日本TOYOTA、LEXUS逐漸把重心放在電氣化陣容上，日規NX將取消入門款的NX250，未來僅供應2.4升渦輪的NX350、油電NX350h、PHEV的NX450h+。

隨著日本今年將停售NX250的2.5升自然進氣，台灣未來也將不再供應，不過台灣相較日規來說，台灣另還有款更入門NX200的2.0升自然進氣，NX200在台灣銷售持續都有不錯的表現，未來NX250停止供應後，對台灣銷售影響並不大。