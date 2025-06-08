Mazda「全新轎跑黑化運動款」大陸開賣！雙動力折合新台幣72萬

▲Mazda EZ-6黑化運動款上市，雙動力帶來4款車型。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

本周熱鬧開幕的大陸重慶車展，大陸長安馬自達Mazda帶來多款熱門新車，除了有帥氣的黑化CX-5休旅外，另還有重點的EZ-6上市全新的運動款，提供雙動力以及4款車型。

▲全新運動款提供增程、電動車2種動力。

Mazda近期焦點新能源電動車EZ-6，於大陸市場推出全新的運動款，提供全電動與增程型混合動力，增程版採1.5升引擎搭配插電式油電，最大續航力來到1,301公里；電動版則有56.1、68.8kWh電池組，具有480、600公里續航力。

增程、電動各具有2款車型，增程版售價16.18萬人民幣起，折合新台幣72萬，EV電動車為17.18萬人民幣，折合新台幣76萬。

外觀比台灣熟悉的Mazda 6更帥、更跑格，採用了黑色亮面飾條、19吋亮黑鋁圈以及紅色煞車卡鉗妝點搭配，營造出更具侵略性的視覺效果。車尾還有搶眼的主動式尾翼，能在高速行駛時自動升起，提升下壓力與穩定性。此外，車側採用隱藏式車門把手與無邊框車窗設計，展現出流線且現代的車身輪廓。

▲內裝精髓特別採用黑色跑車化麂皮座椅。

內裝黑色麂皮跑車化座椅搭配紅色車縫線，換上專屬的飾板，營造出濃厚的熱血氛圍。中控台配備14.6吋觸控螢幕，整合娛樂與車輛設定功能，支援語音與手勢控制。

駕駛座前方則設有 10.2 吋數位儀錶與 50 吋AR-HUD實境抬頭顯示器，提供直覺且豐富的駕駛資訊。音響系統方面，搭載高級SONY 14 具揚聲器環繞音響，要讓車主視覺、觸覺、聽覺都有極好的體驗。