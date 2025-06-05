MG「新一代HS休旅」一桶油可跑1千公里！全新1.5升油電很省油

▲新一代MG HS PHEV於澳洲剛上市，原廠表示續航超過1千公里。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣暫時還無緣的新一代MG HS，近來陸續進軍多國海外市場，澳洲原廠更表示，全新搭載1.5升插電式油電的PHEV，能為新一代MG HS帶來理想的節能油耗，滿油、滿電狀況下能跑出1千公里以上續航。

▲省油表現比上一代HS更優異。

新一代MG HS預計9月於澳洲公布詳細車型規格，而亮點的1.5升PHEV油電，以1.5升渦輪搭配電動馬達，系統總輸出達到303匹馬力、44公斤米扭力，6.8秒達成破百加速衝刺，電池容量為24.7kWh，純電續航力達121公里，是上一代HS PHEV近兩倍。

澳洲MG官方更表示MG HS PHEV總續航可達1,000公里。官方實測從雪梨一路駛向墨爾本，最終仍保留約100公里的剩餘電量。實測油耗方面，MG給出的是平均油耗20km/L，顯示其長途節能能力頗具競爭力。

▲PHEV還具備V2L外部供電功能。

在配備方面，HS擁有MG Pilot駕駛輔助系統、12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕，並具備V2L外部供電功能，可為露營或戶外活動提供便利的用電支援。