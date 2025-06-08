「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

▲Nissan流出全新房車設計草圖，是1款顏值超帥的轎跑風。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

雖然Nissan Sentra、Altima經典房車近來在北美等多國市場銷售疲軟，不過原廠可沒因此放棄房車市場，Nissan似乎已經在為下一代Sentra、Altima作準備，曝光的全新房車設計圖，有望成為Sentra、Altima接班人。

▲全新房車擁有大陸日前剛上市的N7電動車特徵。（圖／翻攝自Nissan）

這款全新房車不排除會是下一代Sentra、Altima，但亦有可能以全新車款來取代Sentra、Altima製造話題，日前海外原廠曾透露，Sentra 與 Altima 的定位略有重疊，加上房車市場持續衰減，未來極有可能整併成單一車系。

這款全新新世代房車擁有Nissan N7電動房車特徵，具備更年輕運動化的設計語言，以掀背或轎跑化造型吸引全球市場年輕買家。

▲新車最快預計今年底現身。

新車採用銳利的 LED 日行燈與貫穿式車頭線條，呈現強烈的科技未來感。車尾部分則採用弧 LED 尾燈組與下擾流設計，整體風格更接近電動車系列，似乎也預告電動車的可能性。

新車將搭載 Nissan 最新的CMF平台，有望同步導入 e-POWER油電技術，來因應各市場排放法規與需求，新車最快將在 2025 年底發表。