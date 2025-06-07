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【周焦點】國產多款休旅降價最多15萬　新HR-V亮相　RAV4入手多16萬

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

6月剛開始國產中型休旅大戰火熱，Nissan、Luxgen納智捷、HONDA都針對旗下主力中型休旅作降價促銷，最高降幅15萬；小改款HONDA HR-V現身展開預售，亮點全新油電百萬有找；TOYOTA RAV4縮編陣容調整，入手門檻漲了16萬。

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲HONDA CR-V、Nissan X-Trail降價推特仕車，納智捷URX、U6與n7降幅15萬最有感。

國產HONDA CR-V本月推出109.9萬的光耀特仕版，升級360度環景、外觀套件、HUD抬頭顯示幕等6項配備，以中規的117.9萬的S版而來，這款特仕車可算是升級配備還有降價8萬作為賣點。

Nissan X-Trail也不甘示弱（連結），推出X-Trail「超值版」，原售價104.9萬，降價11.1萬來到98.8萬；「安心版」原建議售價115.9萬元，降價12.1萬來到103.8萬。

納智捷在6月促銷最有感（連結），國產n7電動休旅5人座亮點版原售價129.9萬，下殺12萬來到117.9萬，7人座亮點版原售價134.9萬折扣10萬來到124.9萬，而長續航LR版指定車型則享有價值1萬的車載充電地圖。

油車U6降價7.9萬，而URX車系針對4款車型促銷，最多幅度達15萬。

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲改款HONDA HR-V登場。

小改款HONDA HR-V來了（連結）！原廠帶來汽油與全新的e:HEV油電，現場也公布期待已久的預售價，汽油售價79.9萬僅有1款，而1.5升e:HEV油電售價90.9～98.9萬，油電全部都在百萬內，還有帥氣的Mugen無限特仕套件現身。

▲6月國產休旅火拚勁爭，多款品牌降價搶單；小改款HONDA HR-V預售開跑；TOYOTA RAV4陣容調整。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲台灣TOYOTA RAV4陣容縮編，汽油、油電拉高售價門檻。

似乎為明年第6代TOYOTA RAV4開始準備，台灣和泰近期針對5代RAV4進行車系簡化（連結），汽油、油電紛紛取消入門款，讓汽油售價來到117萬，相較過去門檻多了16萬，而油電僅剩3款，售價124萬，與過去入手相比，門檻多了9萬。

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