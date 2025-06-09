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「大改款Mazda CX-5」日本首度現身！今年發表搭載全新油電

▲新一代Mazda CX-5離問世不遠！首度於日本測試被捕獲。（圖／翻攝自X社群@SH4T3N）

▲新一代Mazda CX-5離問世不遠！首度於日本測試被捕獲。（圖／翻攝自X社群@SH4T3N）

記者徐煜展／綜合報導

除了剛發表的第6代大改款TOYOTA RAV4，中型休旅今年還有款值得期待的重量級新車，繼日前北美測試後，此次新一代Mazda CX-5也在日本橫濱首度被直擊，準備在今年問世，並帶來全新平台與油電。

▲新一代Mazda CX-5離問世不遠！首度於日本測試被捕獲。（圖／翻攝自X社群@SH4T3N）

▲尺碼放大帶來更好的車室空間。（預想圖／翻攝自kolesa.ru）

從實車照片觀察，雖然車體仍有大面積偽裝，但可見前保桿兩側配置有細長 LED 日行燈，頭燈造型較現行車款更為銳利，預料將延續 Mazda 家族化「魂動」設計語彙，並導入更新世代的燈具科技。

尾燈區域同樣採水平化配置，整體視覺風格更為俐落洗鍊，車身比例亦明顯拉長或顯示新一代 CX-5將藉由放大尺碼車格，帶來更理想的車室空間。

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲下一代CX-5將首度採用油電動力。此為現行款。（圖／翻攝自Mazda）

更引人注目的是，測試車行駛過程中左側後視鏡可見盲點偵測（BSM）系統指示燈亮起，推測新世代 CX-5 將全面升級 i-Activsense 主動安全科技，預期將搭載車道維持輔助、智慧巡航控制與交通堵塞輔助等功能。

全新造型、內裝的CX-5讓人期待，至於動力也將帶來重大突破，下一代CX-5擁有首度導入的全新油電技術加持，讓油電的CX-5能與RAV4、CR-V一搏，若海外今年發表大改款CX-5，以產品重要性來看，台灣有望在明年導入！

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

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