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限量10台！Aston Martin「V12超跑」亮相　697匹超輕車重僅限賽道

▲Valkyrie LM。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin發表Valkyrie LM頂級超跑，全球限量10台、並僅限賽道使用。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

就在重返 Le Mans利曼賽事一周前，Aston Martin發表Valkyrie LM頂級超跑， 全球限量只有10台，並且幾乎所有配置都與參與24小時耐力賽的戰駒相同。

▲Valkyrie LM。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Valkyrie LM。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Valkyrie LM與正式賽車具有同樣的底盤懸吊，並搭載6.5升V12引擎，具有697匹馬力、極速338km／h實力。

新Valkyrie LM僅限賽道使用，將與6／14在 Circuit de la Sarthe賽道的Valkyrie 相同，具有同樣的底盤及車身，包括水平推桿式雙A臂懸吊、可調伸側避震，動力同樣為源自Cosworth的6.5升V12自然進氣引擎、換檔撥片型式的7速序列式變速箱等，具有與賽車版本一樣的697匹馬力、極速338km／h實力。

▲Valkyrie LM。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲座艙則具有整合式駕駛儀表、碳纖維桶椅，甚至在少了FIA電子規範、壓艙物下，全車重量還更輕，僅有1,030公斤。

少了FIA的電子設備規範、壓艙物等，Valkyrie LM車重甚至還更輕，僅有1,030公斤，同時也採用倍耐力光頭胎、碳纖維陶瓷煞車等；座艙則配有6點式安全帶、滅火系統、碳纖維桶椅，並具有整合式駕駛儀表、超轉燈等。

Aston Martin並未公布Valkyrie LM的售價，但以其限量10台、且一般版本就要320萬美元（折合新台幣約9,575萬）的情況下，勢必還要更貴。

▲Valkyrie LM。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin並未公布Valkyrie LM的售價，但預料也是天價、且早已售罄。

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