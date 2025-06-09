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英國百年獨立車廠6／27登台　世紀帝國「眼鏡蛇跑車」將現身！

▲誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理。（圖／翻攝自AC Cars）

▲誠萬汽車在今年2月取得AC Cars台灣總代理後，也確定將在6月27日舉行品牌發表暨展間開幕活動。（圖／翻攝自AC Cars，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國百年獨立汽車品牌AC Cars在今年2月由誠萬汽車（Ace One Motors）取得台灣代理權後，今（9）日也發出媒體邀約，確定將在6月27日舉行品牌發表暨展間開幕活動，屆時有望一睹「世紀帝國眼鏡蛇跑車」的風采。

▲AC Cars 6月27日品牌發表。（圖／翻攝自AC Cars）

▲AC Cars台灣總代理誠萬汽車6／27將舉行品牌發表暨展間開幕活動。

其實早在去年8月，AC Cars就已經在官方IG釋出消息，並以一輛Cobra GT Roadster作為預告照，背景為台北101、並帶有Coming Soon to Taiwan等字樣，也讓許多車迷相當期待，預料開幕當天就能看到實車。

作為英國百年獨立品牌，AC Cars最早於1901年由Weller兄弟於英國倫敦成立，打造出多款傳奇車型，包括50年代的AC Ace上空跑車、60年代的AC Cobra更是打響名號，具有500匹馬力輸出、並拿下當時最速量產車頭銜，在歷久不衰的設計下成就品牌獨有特色。

▲誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理。（圖／翻攝自AC Cars）

▲誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理。（圖／翻攝自AC Cars）

▲誠萬汽車後續也有望導入AC Cobra GT Roadster／Coupe等車款，目前配額尚未得知。

AC Cars在2019年進行品牌營運重塑，執行長為David Conza，在進軍亞洲市場下更選擇台灣為首要據點，誠萬汽車在取得台灣總代理後也預告將陸續引進AC Cobra GT Roadster／Coupe等車款，滿足台灣層峰客戶對稀有經典車款的渴望。

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