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保時捷963賽車「化身公路速度機器」！繼承半世紀傳奇經典帥氣美型

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 正式公開日前預告的 963 RSP 跑車，該車是以現役的 Porsche 963 賽車為基礎，針對其進行公路化改造，打造出獨一無二的公路超級跑車。該車的推出，也是為了紀念 Porsche 917 發表 50 週年。

Porsche 963 RSP 是一款凝聚了 Porsche 半個世紀賽車精神的公路藝術品，完美延續了 917 的傳奇基因，同時又融入了現代科技與豪華元素，成為了一輛在特定條件下可合法上路的公路跑車。該車型後綴「RSP」則是表示該車專為 Roger S. Penske 客製打造的獨一款賽道傑作，並以其名字命名。

可以看到 Porsche 963 RSP 的整體設計大量保留 963 賽車的輪廓，最引人注目的則是採用了 1975 年 917 公路版相同的經典 Martini Silver 銀色烤漆，車尾刻意保留後輪結構裸露設計，搭配大口徑進氣孔。輪胎壁的 MICHELIN 字樣選用了 1970 年代風格，並配備 18 吋雨胎與 OZ 競技鍛造輪圈。

車外保留大量賽車元素，但是車內的改造則有顛覆性創新。首先使用了大量的棕色皮革與 Alcantara 材質，手工縫製的座椅採用與 917 相同的雙縫線工藝，車頂內襯與支柱則被 Alcantara 材質覆蓋。為了方便日常駕駛，車內還配備了一個 3D 列印的杯架，符合可樂罐尺寸；車輛的空調出風口造型復刻 917 引擎散熱風扇造型，車內還貼有 1970 年代 Michelin 貼紙等，處處彰顯對歷史的致敬。另外，車內也移除了許多對於街車來說並不需要的零件，進而提供更多的乘坐空間 (雖然不多)；車內也配有抗噪耳機，甚至還有一組收音機。

Porsche 為 963 RSP 打造了專屬全新的底盤以及適合公路行駛的底盤設定。例如，車輛的懸吊被設定在最高行程和最軟阻尼，以便在公路上獲得更好的舒適性。同時，它配備了一套 Michelin 四季輪胎，確保在各種路況下都有穩固的抓地力。有趣的是，車輛不是透過鑰匙啟動，而是透過筆記型電腦啟動。

動力上，配備 4.6 升雙渦輪增壓 V8 引擎搭配馬達組成的油電混合動力系統，綜效輸出功率達 680 匹馬力，傳動系統採用 Xtrac 七速序列式變速箱。整套動力系統已經針對公路駕駛的輸出特性進行優化，降低尖峰功率以提昇平順性，同時支援一般燃油。混合動力系統可以自動切換動力模式，兼顧效率與效能。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷963RSP跑車賽車汽車新車917超跑

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