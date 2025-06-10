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特斯拉「改款新Model S」外觀、內裝都曝光！配備升級更實用、更有料

▲特斯拉Model S無偽裝測試車現身。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲特斯拉Model S無偽裝測試車現身。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

記者徐煜展／綜合報導

美國加州街頭捕捉到特斯拉Model S 改款測試車身影，從最新曝光的實車照片來看，外觀細節經過小修飾，展現更為銳利且現代的風格，且內裝也變得更有質感。

▲特斯拉Model S無偽裝測試車現身。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲外觀主要增加搶眼新車色，同時前保桿下方增加攝影鏡頭。

這輛 Model S 採用全新設計的黑色鋁圈，造型與日前煥新版Model 3有些神似，最值得關注的是，測試車所採用的特殊灰藍色塗裝，並非現行 Model S 官網所列的車色之一，可能是為改款車型推出的新車色選擇。此舉與先前 Model 3推出專屬塗裝「灰藍色（Stealth Grey）」策略相仿，有望成為改款車型的視覺亮點。

外觀還藏有彩蛋的改款細節，前保桿下方設有攝影鏡頭，推測是為了安全系統作調整升級。

▲特斯拉Model S無偽裝測試車現身。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲特斯拉Model S無偽裝測試車現身。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

▲內裝加入氣氛燈，並換上質感更好的金屬飾板。

從車尾來看，目前並無明顯變動，依舊維持簡潔俐落風格，而曝光的內裝照得知，改款新Model S維持過去設計，目前來看主要新增氣氛燈、金屬飾板、手機無線充電等，讓車內質感變得更加分、討喜。

雖然 官方尚未正式對外發布任何關於 Model S小改款的資訊，但考量目前 Model 3 和 Model Y均已進行改款，今年就輪到Model S與Model X。

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