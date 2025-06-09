台灣「全新Audi A5」預告6月底上市！房車、旅行車上陣對決雙B

▲全新世代A5取代A4！台灣預告6月27日發表。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

美型旅行車顏值擔當來了！全新 Audi A5預計6月27日在台上市，首波導入4門房車與5門Avant 旅行車兩種車型，展現品牌於豪華中型車級距的全新佈局。新車款承襲過去 A4 的市場定位，並進一步強化設計語彙與科技配備，直指BMW 3系列、賓士C-Class而來。

▲台灣首波提供帥氣的4門轎跑房車與5門旅行車。

過去經典的A4走入歷史，由A5 接棒進入新世代，尺碼級距與過去A4相當，台灣市場率先導入4門房車與Avant旅行車，當然性能車的S5也預計會在台灣原廠計劃中。

全新 A5外觀設計大幅進化，車頭採用全新水箱護罩與高質感的矩陣 LED 頭燈，營造出更為運動化的視覺感受。車側線條簡潔俐落，4門版本車尾採斜背式設計，帶來 coupe化的視覺延伸。Avant 旅行車則延續實用與美型兼備的風格，尾部整合OLED尾燈，並強調整體流線感與車身比例的均衡。

▲車艙具備搶眼的三螢幕座艙。

車內座艙全面數位化，導入曲面螢幕設計，包括 11.9 吋數位儀錶、14.5 吋中央觸控螢幕與選配的 10.9 吋副駕螢幕，構成三螢幕數位座艙，並支援抬頭顯示器（HUD）。中央控制介面採用全觸控與語音助理整合操作，大幅簡化傳統實體按鍵，整體風格更為簡約前衛。

全新 A5 車系搭載 2.0升渦輪增壓引擎，依不同等級提供 150 匹與 204 匹馬力兩種輸出版本，皆搭配48V輕油電系統。未來高階車型預期將導入S5性能車，配備 3.0升 V6 引擎，最大輸出達 367 匹馬力。