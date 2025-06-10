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166.9萬起不變！台灣KIA「新一代EV6」上市　內外升級續航更高

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6今（10）日上市，此次改款共有3車型，升級電池容量、提升續航後售價自166.9萬起不變。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

KIA台灣森那美起亞今（10）日發表小改款EV6，新EV6換上更銳利的外型、電池容量加大，同時便利性也更提升，此次小改款後共有Light標準版、AIR增程版、GT Line增程版3車型，售價與改款前不變自166.9萬起！此次小改款也少了GT-line e-AWD增程版，因此皆為單馬達後驅車型，至於最猛爆的GT版本也尚未公布。

KIA EV6車型售價
Light標準版：166.9萬
AIR增程版：197.9萬
GT Line增程版：208.9萬

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次小改款售價不變，不過也少了GT-Line eAWD版本，同時GT車型也尚未公布。

新EV6此次小改款換上新的車頭設計，具有更銳利的頭燈、進氣壩造型，在Star Map語彙下更運動化，同時車頭中央也透過燈條與日行燈結合，並新增鈦雲灰、消光暴風藍車色及新款19吋、20吋鋁圈樣式，車尾變化則不多，保留極富辨識度的尾燈設計。

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新EV6也增添鈦雲灰、消光暴風藍車色，同時車頭造型也更加銳利。

座艙方面也有升級，除了雙12.3吋曲面螢幕外，也換上Double D-cut電容式感應方向盤、新中控台設計，同時原廠也優化隔音，並針對後座座椅加長、角度增大，提供更舒適的乘坐體驗。

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙部分則換上內裝材質、Double D-cut 電容式感應方向盤，並針對後座座椅加長、角度增大，提供更舒適的乘坐體驗。

另外，新EV6也具備豐富的DRIVE WiSE先進智慧駕駛輔助系統，此次也升級RSPA 2遙控智慧停車輔助系統、優化IFS前方智能照明系統再優化，使內建的LED燈組照明區域段由原本8區升級至12區，提供最佳的夜間行車視野。

EV6搭載E-GMP平台，除了具有800V架構外，新EV6的電池容量從58kWh提升至63kWh、而原本77.4kWh也升級至84kWh ，最大續航力提升至NEDC 667公里，同時直流快充也從240kW提升至260kW，同樣可在18分鐘完成10-80%充電。

另外，V2L車外電源分享可以輸出最高1.8kW（125V／15A）功率，另外也可支援V2V車對車為其他電動車供電，高階GT-Line車型還具有車內V2L插座，讓 EV6隨時隨地可成為移動辦公室。

KIA台灣森那美起亞也推出EV6專屬禮遇，入主即可享「馭電配件組」（總價值逾69,000元），包括V2L車外電器電源分享、11kW家用充電設備，以及KIA乘用車全車系5年不限里程原廠保固，EV車款高壓電池更享8年／16萬公里原廠保固。

▲KIA小改款EV6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新EV6的電池容量也從58kWh提升至63kWh、而原本77.4kWh也升級至84kWh ，使最大續航力提升至NEDC 667公里。

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