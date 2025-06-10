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Skoda打造超帥「電動概念賽車」！減重330公斤、新材質媲美碳纖維

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda推出Enyaq RS Race Concept概念車，全車透過亞麻纖維複合材質，大幅減輕重量多達330公斤。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda原廠近日發表一款Enyaq RS Race Concept概念車，新車是以Enyaq RS為基礎、但透過有機複合材質、聚碳酸酯車窗等方式，使車重大幅減輕了330公斤，並具有運動化懸吊調校等。

事實上，Skoda去年就推出Enyaq RS Race概念車，不過此次又以同款推出另一車型。為了減輕重量，原廠大量使用亞麻纖維製成的有機複合材質，該材質與碳纖維相似、具有高剛性與輕量化優勢，原廠也將其作為「未來量產車的試驗」。

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲此番二度推出的Enyaq RS Race概念車在輕量化下功夫，並具有侵略霸氣外型。

這些亞麻纖維複合材質應用在Enyaq RS Race概念車的保桿、擋泥板、車頂及尾翼，車內則包括儀表板、車門板、駕駛座踏板處等，同時車窗也採用聚碳酸酯材質，使該車比前一台Enyaq RS Race再減輕316公斤。

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲搭配20吋OZ輪圈、同時保桿、擋泥板、車頂及尾翼，車內則包括儀表板、車門板、駕駛座踏板處皆採亞麻纖維複合材質。

原廠也為第2台Enyaq RS Race概念車換上寬體套件，具有大型進氣壩、尾翼、後下擴散器等，並搭配20吋OZ Racing輕量化輪圈、前10活塞／後4活塞卡鉗及碳纖維陶瓷碟盤。

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲採德國KW懸吊、前10活塞／後4活塞卡鉗及碳纖維陶瓷碟盤，車內也換上液壓式手煞車、賽車桶椅與自動滅火系統。

車內則具有5吋數位儀表、13吋中控螢幕，同時也設置快拆方向盤、防滾籠、6點式安全帶、Atech賽車座椅，並配備自動滅火系統、Havas頂級音響，後者在時速30km／h以上就會發出模擬聲浪。底盤調校上也與Fabia RS Rally2相似，升級全可調懸吊，具有專屬彈簧及桶身，並具有液壓手煞車、前後限滑差速器，車高也降低70mm。

電動動力部分則不變，與市售版同樣採雙馬達全驅、335匹最大馬力，靜止加速破百不用5秒，極速可達180km／h。

▲Skoda Enyaq RS Race Concept概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda也表示，後續有望將亞麻纖維複合材質用在量產車上。

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