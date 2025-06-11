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凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac 正式公開推出品牌第五款 V-Series 性能車型 Optiq-V，同時也是品牌首款配備原生NACS (北美充電標準) 介面的車型。

▲Cadillac Optiq-V 正式登場。   

Cadillac Optiq-V 搭載雙馬達全輪驅動系統，可輸出約 519 匹馬力和 880 牛頓米的扭力，即便車重達到 2,470 公斤，但在彈射起步控制系統下，能夠在 3.5 秒內從 0 加速到每小時 96 公里。續航表現上搭載 85kWh 鋰離子電池組，官方公布續航里程約為 275 英里 (443 公里)，比起標準版車型少了 27 英里 (43 公里)。

充電方面透過直流快速充電器只需 10 分鐘即可提供約 70 英里 (113 公里) 的續航里程。在家中使用 7.7kWh 充電器，每小時可補充 18 英里 (29 公里) 的續航里程，使用 11.5kWh 充電器，則每小時可補充 31 英里 (50 公里) 的續航里程。

Cadillac Optiq-V 首席開發工程師 Alex Doss 表示 Optiq-V 為了更專注於駕駛動態，這款純電性能跨界車配備了主動式懸吊系統、扭力分配控制技術和專屬開發的輪胎。該車型還配備了可自訂的 V 模式以及 15.4 吋 (390mm) 的 Brembo 前煞車系統。

外型上，Optiq-V 擁有更加造型犀利的車頭造型，並搭配亮黑色前下擾流。同時車身取消標準版的黑色防刮材質，統一改為與車身同色的塑膠件並搭配黑色車頂以及網狀進氣孔。

此外，該車型還配備了專屬的 21 吋鋁圈，表現採用緞面石墨烤漆以及雷射蝕刻的 V 系列徽飾。Optiq-V 將提供 8 種顏色，包括 V 系列專屬的深藍色 (Deep Ocean Tintcoat) 和金屬色 (Magnus Metal Frost)。原廠也提供擇碳纖維套件選配，其中包含前下擾流、後空氣分流器和尾翼等部位。

臺灣市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，並於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，仍有貿易商鎖定商機引進。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Optiq-VVSeries性能系列休旅車電動車汽車新車

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