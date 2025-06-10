Apple Carplay新版本升級！操作簡化、介面更漂亮秋季登場

▲Apple在2025全球開發者大會上釋出iOS 26，同時Carplay也針對地圖、使用者體驗進行優化。（圖／翻攝自Apple）



記者林鼎智／綜合報導

Apple在2025 WWDC全球開發者大會釋出iOS26，其中也包括一系列地圖與Apple Carplay的更新，換上更美觀的設計、智能體驗及用戶常用App的優化，預計今年秋季就會登場。

▲新版Apple Carplay採用Liquid Glass設計，介面也更美觀，同時來電顯示圖案也縮小。



Apple統計，全球Apple Carplay平均每日使用量超過6億次，此次更新Apple Carplay將採用全新Liquid Glass設計，帶來更有張力的、更一致的操作體驗。另外，新版本也會換上較小的來電顯示圖案，蘋果表示，新設計將讓駕駛可以清楚看到來電者、而不會被導航資訊阻擋。

▲目前Aston Martin車款已率先搭載，後續也會應用到其他品牌上。



新版本還導入了小配件，目前蘋果並未透露太多，但新的配件有望是虛擬按鈕，可與車庫門、住家照明連結。另外，Apple也針對地圖進行調整，包括已加密的「曾經造訪地點」。目前這些更新都已在Aston Martin推出的Carplay Ultra上（報導請點此），後續也會應用在其他品牌，像是Hyundai、KIA等。