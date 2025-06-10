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光陽「新豪邁特仕版」俏麗登場！平均油耗61.3km／L、搶攻女性市場

▲光陽新豪邁特仕版 。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽推出新豪邁125特仕版，該車其實就是先前4月曾於活動中亮相的俏麗Cherry，此番正式以新豪邁特仕版上市。（圖／翻攝自KYMCO，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KYMCO光陽近日推出新豪邁125特仕版，新車先前曾在4月以「新豪邁俏麗Cherry」亮相（報導請點此），這款新車在新豪邁為基礎上打造，包括車架、引擎等相同，透過斜板造型調整、車色搭配，讓特仕版搶攻女性市場。

新豪邁特仕版（以下簡稱特仕版）同樣有碟煞、鼓煞兩種版本，共提供銀粉紅、珍珠白、銀、深銀灰等4款車色。其中在車頭斜板處將V字造型移到下方、並且從黑色改為銀色，結合主打的銀粉紅車色，讓整體視覺更加柔和。

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲特仕版透過主打車色「銀粉紅」，並將V型飾條移到下方，結合銀色色調，讓視覺更柔和。

另外，特仕版也採用時尚風格指針儀表，並具有745mm低座高、防滑置腳空間（245mm踏板長度），全車裝備重量109公斤（碟煞版108公斤），搭配610mm防滑座墊、省力中柱等，不論是牽車、騎乘都更輕鬆舒適。

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲新豪邁特仕版具有前置物、25.4L車廂空間，加上745mm低座高、省力中柱與輕量車重，不論牽車、日常通勤都實用。

置物表現上，特仕版也有可放置700c.c.飲料的前置物空間，車廂則具有25.4L，並具有前掛勾、QC3.0 USB防水充電座、置物箱格網等，滿足通勤實用需求。動力部分則同樣為124.6c.c.氣冷2V引擎，具有9.7匹／1.04公斤米扭力，並且平均油耗來到61.3km／L，屬於1級能源效率。

▲光陽新豪邁特仕版。（圖／翻攝自KYMCO）

▲新豪邁特仕版採德國Continental噴射系統，平均油耗達61.3km／L。

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