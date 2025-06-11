「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於4月上海車展亮相的TOYOTA全新bZ5電動跑旅，近期於大陸正式上市，相較原本13萬人民幣的預售價，一汽豐田正式上市後帶來更驚喜的12.98萬人民幣入手價，折合新台幣僅要57萬！

▲最大續航力630公里，提供4款車型。

全新bZ5擁有流線型Coupe跑旅象徵，車身尺碼4,780 x 1,866 x 1,510mm，軸距達2,880mm，與特斯拉Model Y相當，空間表現以電動車優勢更勝油車TOYOTA RAV4。

正式上市一汽豐田帶來4款車型，搭載與比亞迪合作的2種電池規格，65.28度電池與73.98度，對應CLTC 550公里、630公里續航力，售價12.98～15.98萬人民幣，折合新台幣57～71萬。

▲全新bZ5具備先進的輔助駕駛功能。

車內布局以簡約科技為核心，標配15.6 吋中控大螢幕與數位儀錶，並導入旋鈕式電子排檔設計。安全輔助更是亮點，採用TOYOTA Pilot 智能駕駛系統，整合Momenta 5.0與TSS預警系統，達到 L2+級輔助駕駛等級。全車配備高達 33 顆感測器。