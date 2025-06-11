ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於4月上海車展亮相的TOYOTA全新bZ5電動跑旅，近期於大陸正式上市，相較原本13萬人民幣的預售價，一汽豐田正式上市後帶來更驚喜的12.98萬人民幣入手價，折合新台幣僅要57萬！

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲最大續航力630公里，提供4款車型。

全新bZ5擁有流線型Coupe跑旅象徵，車身尺碼4,780 x 1,866 x 1,510mm，軸距達2,880mm，與特斯拉Model Y相當，空間表現以電動車優勢更勝油車TOYOTA RAV4。

正式上市一汽豐田帶來4款車型，搭載與比亞迪合作的2種電池規格，65.28度電池與73.98度，對應CLTC 550公里、630公里續航力，售價12.98～15.98萬人民幣，折合新台幣57～71萬。

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田正式推出全新bZ5電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新bZ5具備先進的輔助駕駛功能。

車內布局以簡約科技為核心，標配15.6 吋中控大螢幕與數位儀錶，並導入旋鈕式電子排檔設計。安全輔助更是亮點，採用TOYOTA Pilot 智能駕駛系統，整合Momenta 5.0與TSS預警系統，達到 L2+級輔助駕駛等級。全車配備高達 33 顆感測器。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪BZ3Xbz5

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

推薦閱讀

通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

TOYOTA「高級版RAV4」改款！2.5升PHEV油電下放、輔助系統升級

TOYOTA「高級版RAV4」改款！2.5升PHEV油電下放、輔助系統升級

BMW 5系列成豪華車贏家！歐洲1-4月銷量燃油、電動雙雙領先賓士

BMW 5系列成豪華車贏家！歐洲1-4月銷量燃油、電動雙雙領先賓士

特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

最新文章

通用汽車砸40億美元強化美國生產2025-06-12

台灣賓士豪華小型車系新年式升級2025-06-11

TOYOTA「高級版RAV4」小改款2025-06-11

BMW 5系列成歐洲豪華車贏家2025-06-11

特斯拉「7人座Model Y」將回歸2025-06-11

日本三菱FUSO、HINO商用車合併2025-06-11

TOYOTA Sienta 日本今年改款推露營車2025-06-11

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市2025-06-11

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出2025-06-11

Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表2025-06-11

熱門文章

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅2025-06-10

台灣賓士豪華小型車系新年式升級2025-06-11

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市2025-06-11

「Nissan全新轎跑房車」曝光2025-06-08

通用汽車砸40億美元強化美國生產2025-06-12

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出2025-06-11

TOYOTA「高級版RAV4」小改款2025-06-11

日本三菱FUSO、HINO商用車合併2025-06-11

大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表2025-06-11

光陽「新豪邁特仕版」俏麗上市2025-06-10

相關新聞

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出！車型變動配備升級更加分

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出！車型變動配備升級更加分

Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表！內外大換新　台灣最快明年見

Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表！內外大換新　台灣最快明年見

大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表！台灣預計隨後導入

大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表！台灣預計隨後導入

凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

EVOASIS 發起充電站捐血行動　邀車主與業者一起讓愛流動

EVOASIS 發起充電站捐血行動　邀車主與業者一起讓愛流動

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出！車型變動配備升級更加分

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出！車型變動配備升級更加分

TOYOTA「高級版RAV4」改款！2.5升PHEV油電下放、輔助系統升級

TOYOTA「高級版RAV4」改款！2.5升PHEV油電下放、輔助系統升級

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366