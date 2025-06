特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

▲特斯拉小改款Model Y在陸續上市後,原廠也預告7人座版本將回歸市場。(圖/翻攝自Tesla,以下同)



記者林鼎智/綜合報導

隨著新一代Model Y已上市一段時間,北美特斯拉 (Tesla)近日也發出e-mail,預告小改款Model Y將提供第3排座椅選配,讓7人座重新回歸市場,這也意味著台灣市場未來也機會導入,不過確切時間還需由台灣特斯拉公布。

事實上,Model Y並不是第一次提供7人座版本,最早在2021年時首次提供、並在2022年取消,直到去年才短暫回歸供應。儘管Model Y 7人座的空間不大,僅稱得上是5+2應急用,但仍吸引不少有需求的買家。

圖為小改款前7人座。



北美特斯拉是透過e-mail公布這項消息,該e-Mail也被網友揭露,內容聲稱該車型最多可容納7人、並有足夠空間可容納所有人的物品。目前特斯拉並未公布7人座售價,不過依照過去經驗售價將比5人座車型再加價幾千塊美元。

