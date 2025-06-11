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特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

▲Tesla Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉小改款Model Y在陸續上市後，原廠也預告7人座版本將回歸市場。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

隨著新一代Model Y已上市一段時間，北美特斯拉 （Tesla）近日也發出e-mail，預告小改款Model Y將提供第3排座椅選配，讓7人座重新回歸市場，這也意味著台灣市場未來也機會導入，不過確切時間還需由台灣特斯拉公布。

事實上，Model Y並不是第一次提供7人座版本，最早在2021年時首次提供、並在2022年取消，直到去年才短暫回歸供應。儘管Model Y 7人座的空間不大，僅稱得上是5+2應急用，但仍吸引不少有需求的買家。

▲2021 Model Y 7人座。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉最早於2021年推出7人座Model Y，不過隔年就取消，直到去年才短暫回覆供應，圖為小改款前7人座。

北美特斯拉是透過e-mail公布這項消息，該e-Mail也被網友揭露，內容聲稱該車型最多可容納7人、並有足夠空間可容納所有人的物品。目前特斯拉並未公布7人座售價，不過依照過去經驗售價將比5人座車型再加價幾千塊美元。

除了7人座Model Y之外，特斯拉也正在開發Model Y Performance車型，該車將與Model 3 Performance同樣採雙馬達全驅佈局，並具有最大馬力510匹／76.6公斤米扭力，0-100km／h加速3.3秒實力，最大續航力約落在467公里。

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉也正在開發Model Y Performance版本，預計將具備510匹最大馬力、3.3秒靜止加速破百實力。

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