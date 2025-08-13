速霸陸Forester、Skoda Octavia四驅油耗公開！7月能源局多款新車曝光

▲7月能源局油耗曝光！揭露即將上市新車。（圖／資料照、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

經濟部能源局油耗公布最新7月數據，其中包含8月15日要上市的新一代速霸陸Subaru Forester休旅，另還有預計9月開賣的Skoda Octavia四驅4X4車型，Forester休旅透過大改款油電加持，相較過去僅有汽油動力，新油電油耗更理想。

▲速霸陸Forester油電休旅市區油耗破40km/L。

正在預售中的第6代速霸陸Forester休旅提供2.5升自然進氣與2.5升油電，自然進氣繳出市區10.66、高速16.16、平均13.6km/L油耗成績，而改款亮點的2.5升油電市區40.43、高速14.49、平均19km/L，能看出Forester油電在市區代步能以電動馬達為主，才能發揮亮眼的油耗成績。

▲Skoda Octavia預計9月上市4X4四驅車款，搭載2.0升渦輪。

名單中還有1款話題新車，當初新一代Skoda Octavia上市，首波以1.5升渦輪作為主打，爾後追加2.0升RS性能車款，而最新的2.0升4X4四驅車型已悄悄現身，定位介於1.5升與RS之間，平均油耗為13.4km/L，預計9月上市。

性能車的BMW M3 CS Touring也正在醞釀中，日前才剛在德國紐柏林奪下最速旅行車稱號，如今已現身在7月能源局油耗，預計下半年上市。