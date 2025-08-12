TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

▲TOYOTA將以人氣休旅Raize延伸推7人座版本。（預想圖／翻攝自日本最新自動車情報）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Raize要推出全新7人座不再是傳聞，日本、台灣都早已註冊Raize Space車名為日後量產埋伏筆，這輛全新7人座休旅將進軍競爭激烈的入門級距，並採用集團內最新的1.2升油電系統座為主力。

▲Raize Space全新7人座將來自Raize平台打造。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA Raize是日本高人氣休旅，售價約落在170萬日圓不等，折合新台幣約35萬，未來Raize Space 7人座量產後也有望帶來不到新台幣百萬的價格，是不少車迷相當期待的全新休旅。

▲動力將以大發的1.2升油電作為賣點。

現行款TOYOTA Raize尺碼車長3.9米、軸距2.5米左右，7人座車型將放大到4.3米車長、2.6米軸距，爭取更好的3排7人座空間發揮。

動力可望搭載來自大風Daihatsu 的 1.2升e-SMART Hybrid 油電系統，其中以電動馬達為主要輸出，並預估平均油耗將達 24 km/L。此外，亦可能提供搭載 1.0升3缸渦輪引擎的純燃油版本供選擇。