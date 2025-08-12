ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

▲日規新一代油電Kicks e-Power 10月登場！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

與美規的2.0升自然進氣不同，這才是新一代Nissan Kicks完全體，日規預計今年10月發表新一代Nissan Kicks e-Power，最大亮點不只全新外觀、內裝升級，連產線也從原本的泰國搬回日本工廠，意味著台灣未來有望改為「日本製」Kicks e-Power進口版本，質感與話題都同步升級。

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

▲日規造型將與美規有所不同。

日本有消息表示，日規新一代Kicks在造型上和美規版略有不同，尤其是水箱護罩造型更精緻，車頭線條也修飾得更俐落，看起來年輕感十足。車尾依舊維持緊湊都會休旅風格，但燈組細節處理更精緻，日規專屬的配色選項也會同步登場。

這次內裝升級也很有感！入門版就有 7 吋數位儀表，高階版直接拉到 12.3 吋，搭配同尺寸的中控觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，整體科技感比現行車款大躍進。

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力採用最新世代的1.2升e-Power油電。

動力才是日規版重點，採用第3代e-Power油電技術，搭載1.2升3缸引擎，提供136匹馬力、28.6公斤米扭力，平均油耗可達24km/L之譜。目前台灣進口Kicks e-Power由泰國生產，而未來將Kicks e-Power從泰國移往日本生產後，台灣可能也會改從日本引進。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanKicksSUV跨界休旅HONDAHR-VTOYOTACorolla

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

推薦閱讀

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

最新文章

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

福特將推「90萬內電動皮卡」2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表2025-08-12

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

BMW「新年式1系列」官網上架2025-08-11

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

現代新年式Tucson、Santa Fe發表2025-08-11

熱門文章

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

相關新聞

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

現代「新年式Tucson、Santa Fe」南韓發表！標配升級、增黑化套件

現代「新年式Tucson、Santa Fe」南韓發表！標配升級、增黑化套件

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366