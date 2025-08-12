「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

▲日規新一代油電Kicks e-Power 10月登場！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

與美規的2.0升自然進氣不同，這才是新一代Nissan Kicks完全體，日規預計今年10月發表新一代Nissan Kicks e-Power，最大亮點不只全新外觀、內裝升級，連產線也從原本的泰國搬回日本工廠，意味著台灣未來有望改為「日本製」Kicks e-Power進口版本，質感與話題都同步升級。

▲日規造型將與美規有所不同。

日本有消息表示，日規新一代Kicks在造型上和美規版略有不同，尤其是水箱護罩造型更精緻，車頭線條也修飾得更俐落，看起來年輕感十足。車尾依舊維持緊湊都會休旅風格，但燈組細節處理更精緻，日規專屬的配色選項也會同步登場。

這次內裝升級也很有感！入門版就有 7 吋數位儀表，高階版直接拉到 12.3 吋，搭配同尺寸的中控觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，整體科技感比現行車款大躍進。

▲動力採用最新世代的1.2升e-Power油電。

動力才是日規版重點，採用第3代e-Power油電技術，搭載1.2升3缸引擎，提供136匹馬力、28.6公斤米扭力，平均油耗可達24km/L之譜。目前台灣進口Kicks e-Power由泰國生產，而未來將Kicks e-Power從泰國移往日本生產後，台灣可能也會改從日本引進。