第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

如果你以為第6代速霸陸Subaru Forester 只是「改款換外型」，那真的就小看它了。這回全新大改款，不僅從外觀、內裝到底盤全面升級，連這次試駕的入門 i-L 2.5升自然進氣車型，也展現出很完整的產品力，加上汽油、油電本就有最大的24萬預售價價差，沒有因為是入門款就打折，也沒有必要捏緊口袋攻頂上頂規油電！

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代車型尺碼略微增加，外觀顯得更有霸氣感。

新一代 Forester 在視覺上更有越野休旅的硬派味，前水箱護罩變得更寬、更立體，搭配高架式車頂行李架與 LED 頭燈，質感與霸氣兼具。車長來到 4,655mm，車寬則是 1,830mm，比前一代略微放大一點點，整體比例看起來更壯碩，卻沒有變得笨重。

i-L 雖是入門等級，但依舊標配 18 吋鋁圈與 LED 主動轉向頭燈，夜間轉彎時會主動照亮側方道路，對山路或郊區行駛特別有幫助。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，

▲車尾立體感十足，燻黑飾條頗有畫龍點睛功效。

新一代車型保桿與輪拱的防刮材質強化休旅的野外越野適應力。車尾的立體 LED 尾燈與保桿銀色下護板，讓它看起來更有層次感。車側的AWD銘牌特別點出品牌為傲的四輪全時四驅系統。

配色部分，新一代車型多達11種選擇，提供珍珠白、鐵騎灰、漠野綠等多種選擇，滿足不同個性的車主。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲車內採用最新家族化設計，質感相較上一代提升不少。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲儀錶仍為傳統造型，不過配色、設計相當好辨識。

打開車門，熟悉的水平式中控設計依然在，與WRX、Crosstrek等其他家族呼應，細節感相較上一代明顯提升。組裝與質感做得更到位，儀表板、門板採用多種材質鋪陳，搭配 Ultrasuede 類麂皮點綴，即便不是高階 i-S，質感依然不差。不過可惜儀錶仍是傳統的雙環指針，並未升級現在流行的全數位樣式。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲中控螢幕操作直覺好用，並具備環景攝影等功能，上面則由速霸陸熟悉的水溫、油溫介面。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲空間感相較上一代有感放大。

配置8 向電動駕駛座與腰靠調整，後座空間維持寬敞水準，膝部與頭部都有餘裕，且後座中央扶手、出風口、充電孔一應俱全。行李廂空間 504 公升起跳，後座可 6/4 分離放倒，最多能拓展到 1,727 公升，對露營、寵物族群來說相當實用。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系都配有EyeSight 4.0安全防護。

全車系標配進階版 EyeSight 4.0，包含廣角單眼攝影機的 PCB 預防碰撞自動煞車、車道維持、主動車距控制巡航，還有駕駛異常自動煞停系統、360 度環景影像等。對家庭買家來說，i-L 在安全配備上已經相當完整，不用硬逼自己升級到頂規才有安心感。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲2.5升自然進氣給人相當輕快的動力。

試駕的 i-L 車型搭載 2.5 升水平對臥四缸自然進氣引擎，185 匹馬力、25.2 公斤米扭力，搭配 Lineartronic CVT 無段變速箱與對稱式全時四驅。雖然沒有油電加持，但加速線性、反應直接，高速巡航時轉速抑制得很低，加上大幅進步的車室隔音，靜肅性優於前一代，行路質感值得稱讚。

▲速霸陸Forester提供汽油、油電2種選擇，入門汽油好開魅力不輸油電。（圖／記者徐煜展攝）

▲四驅讓動態表現穩定、安心，提升駕駛操控信心。

底盤沿用 SGP 全球模組化平台，不過在焊點與結構加強，車體剛性提升 10%，搭配雙小齒輪電子動力輔助轉向，轉向更直接、回饋感自然。實際上山路試跑，車身支撐性與穩定度讓人很有信心，即便是入門 i-L，還是有完整的 X-MODE 與陡坡緩降功能，面對非鋪裝路面也不心虛，加上更是同級唯一的具備硬實力的四驅越野能力。

在台灣競爭激烈的休旅市場，Forester的對手很明確，Toyota RAV4、Mazda CX-5等都是它的主要競爭者。RAV4 以油耗與保值率著稱，CX-5則主打質感與操控兼顧，但兩者在四驅系統與越野能力上都不如 Forester。對喜歡假日上山下海、或雨天依然要穩定操控感買家來說，Forester 的全時四驅與 X-MODE 是它的殺手鐧。

關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車Levorg旅行車大改款XVImpreza掀背車

