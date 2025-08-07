速霸陸大改款Levorg傳明年登場！將增2.5升油電、支援AI語音功能

▲Subaru Levorg傳明年將迎來第3代大改款車型，屆時也會搭載2.5升S:HEV油電動力。（圖／翻攝自Subaru，圖片皆為現行款。）



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）現行款Levorg旅行車自上市後已長達6年，最近也傳出將在明年迎來大改款，日媒透露全新第3代Levorg將首度搭載S:HEV油電動力，預計原型車最快將在2025日本移動展亮相。

據《Best Car》報導，新一代Levorg（台灣車名WRX Wagon）將搭載S:HEV油電系統，在產品周期6年下，有望在明年秋季發表。新Levorg首波仍會提供1.8升、2.4升渦輪動力，同時也優化4輪驅動系統。

▲2.5升S:HEV油電動力目前已用在Crosstrek、Forester上，可提供19.5km／L的油耗表現。



外觀部分則採Bolder設計語彙，換上大型水箱護罩、銳利LED頭燈及18吋輪圈，車身尺碼也會比現行款放大，帶來更具侵略性的大膽外型。

座艙內則採12.3吋數位儀表、11.6吋大螢幕，並可支援AI語音助理功能，配備電動尾門（含腳踢感應）等，同時也會搭載最新EyeSight X系統，採3鏡頭配置，支援3D高精度圖資，並優化AEB自動急煞輔助功能。至於S:HEV油電動力，則會與Crosstrek、Forester一樣採2.5升S:HEV油電引擎，將具有19.5km／L的油耗表現。

▲大改款Levorg將可支援AI功能，並具有最新EyeSight X駕駛輔助系統。