BMW公布慕尼黑車展陣容！新世代iX3首發對決賓士GLC、MINI推2款JCW

▲BMW公布IAA車展陣容，其中Neue Klasse世代首款新車BMW iX3電動休旅將全球首演，與賓士GLC電動休旅同場較勁。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW集團公布2025 IAA慕尼黑車展陣容，除了發表Neue Klasse世代首款新車BMW iX3電動休旅，同時也會帶來首次推出的雙向充電功能，具有V2H車輛供電至住宅、V2G車輛供電至電網的功能。此次BMW、賓士都選在IAA車展推出新世代電動休旅，BMW iX3、賓士GLC互別苗頭搶市場。

▲BMW新iX3採800V電能架構，具有WLTP最大續航力800公里。



此次IAA車展除了Neue Klasse世代首款iX3外，也會展出BMW i4、i5、i7、iX與X3 30eDrive等車型，同時二輪部門則有BMW CE 02、CE 04電動速克達，另外也有BMW Vision CE Concept概念車，為後續都會電動速可達展演設計概念。

▲MINI則預告發表兩款JCW車型，目前還不清楚相關內容。



MINI品牌部分，則會全球首發2款JCW車型，其他展車則有JCW Electric、Aceman SE與Contryman SE ALL4三款電動車。另外BMW也規劃數位體驗驅，將有BMW Panoramic iDrive全景顯示、第6代eDrive電動系統與「Heart of Joy」高性能車載電腦等，包括BMW Panoramic iDrive呈現前擋風玻璃下部的全景投影、全新多功能方向盤與中控螢幕等。

BMW也將啟用新世代BMW Welt高功率充電站，BMW Welt由BMW Innovation Studio創新部門設計，該高功率充電站可供8輛電動車使用。

▲BMW也將展演Panoramic iDrive全景顯示技術、新款方向盤設計及BMW Welt高功率充電站，圖為上海車展 。（圖／資料照）