Honda二輪奪3項紅點設計大獎　新「V3電子增壓引擎」開發中釋聲浪

▲影片來源：Honda

記者林鼎智／綜合報導

Honda日本原廠3款原型車／概念車獲得2025年Reddot紅點設計大獎，其中Fastport eQuad電動助力微型物流車更拿下設計概念類別中的「Best of the Best」最高殊榮，另外「EV Fun／Urban Concept」電動概念機車也獲得青睞，Honda也證實目前正在開發新款V3機車引擎，並且首搭電子增壓器。

▲Honda Fastport eQuad可說是電輔物流腳踏車，獲得紅點設計大獎設計概念類別中的「Best of the Best」最高殊榮。（圖／翻攝自Honda，以下同）



Fastport eQuad為一款單座微型運輸車，其設計與電輔腳踏車相似，由駕駛踩踏結合電動動力輔助，具有線控踏板系統、踏板輔助驅動系統（電動輔助瞪踏操作），該車設計時也納入自行車道考量，可適用於擁擠的都會社區物流，預計在明年夏季開始量產。

▲於2024年米蘭車展亮相的EV Fun概念車（上圖）、EV Urban概念車（下圖）也獲獎，其中前者將成為本田首款搭載固態電池的中量級電動街車，預計今年就會上市。



EV Fun Concept概念車為Honda首款電動運動摩托車，目前也正在進行開發，除了將維持Honda高性能水平的動態操駕體驗，同時也是本田首款採用固態電池的中排量運動街車，計劃在今年上市。至於EV Urban則是電動速克達，這2款都曾在去年米蘭車展中亮相。

另外，Honda也正在開發一款新型V3引擎，將是全球首款搭載電子增壓器的摩托車引擎，可不受轉速影響控制增壓，並且無需中冷器來冷卻增壓器，透過高度佈局自由，達到輕量化且符合二輪機車的設計，該預告影片紀錄開發、試驗過程、並釋出部分聲浪。

▲Honda也正在開發V3電子增壓機車引擎，將是全球首款搭載電子增壓器的摩托車引擎。