賓士「第60萬輛G-Class」下線！僅2年增10萬台、燃油版仍是主力

▲賓士達成第60萬輛G-Class下線里程碑，僅花2年就增加10萬輛。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼2023年達成第50萬輛後，賓士（Mercedes-Benz）原廠今（5）日宣布豪華越野休旅G-Class達成第60萬輛量產下線里程碑，G-Class自1979年上市至今已販售46年，同時在去年推出G 580 with EQ Technology後也邁向電動車篇章。

賓士表示，G-Class與S-Class、E-Class車系是品牌史上生產最久的乘用車，首款G-Class將出色越野性能、舒適公路駕駛體驗及高安全標準融合，1979年上市時共提供4種動力編成，從最大馬力72匹到150匹不等，並提供短軸敞篷、短軸／長軸Wagon等版本。

▲G-Class自1979年上市，與S-Class、E-Class歷史悠久，不過去年推出的G 580 with EQ Technology電動版大G卻銷量不佳。



今年4月，賓士也發表限量版G-Class Edition Stronger than the 1980s車型，該車也是延續2023年第50萬輛G-Class里程碑所推出的限量收藏車款，全球只有460台，透過復古車色重現初代G-Class W 460風采，共有G450d、G500兩種動力，售價為160,055歐元起，折合新台幣約551.2萬。

另外，G-Class過去40年也保留其經典外型及標誌性特徵，包括方正外型、全輪驅動、100%差速鎖定及梯形大梁底盤等，同時圓型頭燈、側開式後尾門及外露式備胎等，都一一傳承至今。