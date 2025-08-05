比亞迪騰勢「7人座MPV」想登台？泰國產繞禁令、定位瞄準Alphard

▲比亞迪騰勢在太古集團取得代理下，爆出與立法院正、副院長高層幕僚餐敘，太古集團目前尚無回應。（圖／翻攝自騰勢）

記者林鼎智／綜合報導

大陸品牌比亞迪（BYD）外銷全球市場，透過低價優勢進軍各國，隨著太古集團取得代理權、打算以騰勢（Denza）品牌進軍台灣，也讓先前傳聞將以7人座MPV、電動休旅打頭陣的消息更引人注意。在爆出太古集團與立法院正、副院長幕僚餐敘後，太古集團目前未對此事件回應。

騰勢於2010年由比亞迪與賓士合資成立，並在2024年與賓士拆夥成為比亞迪全資子品牌，主打新能源豪華品牌定位。騰勢於今年1月也在台灣申請品牌、車型商標，包括DENZA Z9、DENZA D9、DENZA N9等，其中以D9電動7人座MPV及N8電動休旅最有機會，將由泰國生產、繞過大陸車整車進口禁令登台。

不過目前泰國產線僅生產D9右駕車型，N8雖為左駕車款但僅在大陸生產，但在比亞迪外銷策略下，除了變更泰國產線生產左駕車款外，也可能藉由其他新工廠生產，例如今年第4季上線的比亞迪柬埔寨工廠、或是明年10月即將營運的匈牙利工廠。

▲比亞迪在今年1月於台灣註冊騰勢商標及其車款，包括騰勢D9、N9、Z9等。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）



以騰勢D9來說，車長5,250mm×1,960mm×1,900mm、軸距3110mm，為比亞迪夏的雙生車，尺碼比TOYOTA Alphard略大，採2+2+3的7人座佈局，車內具有10.25吋數位儀表、15.6吋中控螢幕、第2排獨立座椅、後座5.5吋控制面板、天窗等配備，共有單馬達前驅（312匹）、雙馬達全驅（374匹）選擇、搭配103.4kWh電池，具有NEDC 600公里續航力。

▲騰勢很可能以7人座MPV D9，透過泰國生產繞過大陸車進口禁令。另外在反傾銷、保護汽車產業下，美國、歐盟也都透過關稅手段防堵大陸低價電動車。



台灣除了禁止大陸整車進口、規範國產車自製率外，經濟部先前也針對大陸車提出4項定義，包括大陸品牌、陸資收購國際品牌、陸資與國際品牌合資以及國際品牌於大陸生產等。至於其他國家方面，也針對大陸車傾銷進行抵制，例如歐盟去年就針對大陸電動車祭出最高45.3％關稅，像是比亞迪17%關稅、吉利18.8%關稅、上汽35.3%關稅，並認定大陸汽車產業受到「不公平補貼」。美國則針對大陸電動車課徵100%關稅、電動車電池及關鍵礦物25%關稅，除了保護自家汽車產業外，也避免受到便宜陸製電動車傾銷。