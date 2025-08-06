Honda新年式Forza 750、X-ADV歐規亮相！跨界重機3色塗裝超吸睛

▲Honda發表2026年式歐規Forza 750、X-ADV，此次動力、配備不變，僅透過增添新色、配件升級。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

歐洲Honda二輪發表2026年式Forza 750、X-ADV，這兩款車型也是歐洲當地最受歡迎的車款，其中X-ADV更是今年累積銷量Top3。新年式Forza 750、X-ADV動力不變，皆搭載745c.c.雙缸引擎，具有DCT雙離合自排變速箱，並透過增添新車色塗裝、一系列配件升級。

▲新年式Forza 750新增珍珠炫光白塗裝，讓這款大型速克達更具質感。



Forza 750、X-ADV動力皆採水冷雙缸引擎，具有最大馬力58.6匹／7.03公斤米扭力，並採Pro-Link多連桿後避震、鋁製後搖臂、41mm前倒叉及輻射對向4活塞卡鉗，其中新年式Forza 750新增珍珠炫光白塗裝，其他則還有霧面金屬黑、霧面金屬灰，另外也增添新的後座靠背與Akrapovic尾管。

歐規新年式X-ADV則除了既有的石墨黑、珍珠炫光白、霧面深灰外，同時還新增藍、紅、白的Tricolour 3色特別版，與非洲雙Africa Twin、Transalp看齊，視覺上更吸睛、也與跨界重機定位相呼應。

▲X-ADV則新增藍、紅、白的Tricolour 3色特別版，向自家非洲雙Africa Twin、Transalp致敬，視覺上更吸睛。