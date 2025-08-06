「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝升級好料全上！台灣好想要1.5升油電

▲菲律賓推出更有誠意的TOYOTA Yaris Cross新車型！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Yaris Cross好想要油電！近來TOYOTA於菲律賓推出Yaris Cross SE新車型，除了擁有不一樣的個性化外觀，內裝配備直接升級給好給滿，當地售價折合新台幣88萬！

▲外觀採用更有個性的套件妝點。

菲律賓TOYOTA針對Yaris Cross推出頂規的SE車型，採用1.5升油電，於外觀加入鍍鉻飾條、黑色車頂、霧燈飾框、前後保桿套件等妝點，為Yaris Cross帶來更年輕且精緻的時尚感，售價1,690,000披索，折合新台幣約88萬。

▲台灣僅有1.5升自然進氣，目前仍無緣享有1.5升油電。

不僅外型亮點，其內裝也是有誠意，升級後視鏡行車紀錄器、LED氣氛燈等，並還有高級音響，讓Yaris Cross一點都不陽春，要給車主視覺、聽覺新的升級體驗。相比台灣的1.5升自然進氣，菲律賓的1.5升油電更讓人羨慕，能繳出111匹馬力，具備出色的26.3km/L平均油耗。

雖然全新車型油電Yaris Cross目前只在菲律賓推出，但也讓人期待未來有沒有機會導入台灣市場。如果能以90 萬內價格切入市場，相信仍會吸引不少年輕買家和首購族的目光。