「新一代MG4休旅開賣」電池自燃賠新車！折合新台幣33萬

▲新一代MG4大陸預售開跑！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG正式推出新一代MG4，推出5款車型，還有全新矚目的半固態電池技術，而且大陸MG 官方這次大膽承諾，只要MG4 因為電池發生自燃，官方直接賠你一台新車。

▲全新續航更強的半固態電池，預計9月公布。

大陸新一代MG4預售先推出4款車型，而頂規的半固態電池則會在9月公布售價，4款車型售價7.38～10.58萬人民幣，折合新台幣33～47萬。

新MG4外型相較上一代更有型、俐落，低趴的掀背車身搭配俐落車頭線條，看起來更跑格，並具有6種活潑的新車色。導入全新家族設計語彙，採用封閉式水箱罩與分離式頭燈組，整體造型更具未來感與運動風格。

尺碼4,395x1,842x1,511mm、軸距2,750mm，動力輸出163匹馬力、25.5公斤米扭力，提供42.8kWh和53.9kWh電池容量，採用磷酸鋰電池，續航力分別為437、530公里。

▲MG與OPPO合作為MG4推出全新車載系統。

內裝科技有感大進化，根據車型等級不同，提供10.25、12.8、15.6吋不同螢幕尺寸，車內配色呼應外觀相當活潑、搶眼，更與OPPO合作提供先進的車載系統與AI互動，當然L2輔助駕駛科技也沒少。



台灣市場目前仍在售舊款的MG4，且尚未恢復正常供應，想要看到國外最新一代的MG4，估計還有很長的等待期。