「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

▲儘管休旅車SUV當道！TOYOTA原廠承諾不會放棄房車市場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

就算SUV休旅車再紅， TOYOTA也知道不是每個人都喜歡高底盤。近期海外原廠就表態，「我們不會放棄Camry、Corolla 這些經典轎車」，不但會持續生產販售，還會依照市場需求調整改款節奏，這也就表示下一代Corolla也準備登場了！

▲原廠承諾Camry、Corolla都會持續改款更新。

新一代TOYOTA Camry已經於去年登場，如今學弟Corolla也即將換代出招，像是 Camry 剛剛才換新世代，Camry下一次大改款將等到2028 年。而最重要的Corolla，改款已經迫在眉睫，預計於明年登場，將導入更節能的油電系統，甚至也不排除延伸推出電動房車來搶攻市場。

▲下一代Corolla將有望推出電動版。

TOYOTA電動車陣容目前以休旅為主，像是 bZ、大陸bZ5、bZ3X等。新一代 Corolla 如果推出電動版，將成為bZ 家族裡第一款真正全球化的電動房車。

讓 Corolla 電動化，不但能延續品牌在入門車級距的競爭力，更能補齊 bZ 電動家族「價格門檻太高」的痛點。 Corolla的定位來看，未來電動版若真登場，價格可望壓在主流入門電動車門檻，專攻年輕與都會族群。