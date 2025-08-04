下殺30萬！台灣現代「IONIQ電動車」祭限時優惠　新年式再送好禮

▲Hyundai南陽實業針對IONIQ 5、IONIQ 6指定車型祭出限時優惠，現金價下殺30萬元，只要129.9萬。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai南陽實業今（4）日推出限時電能優惠，針對IONIQ 5、IONIQ 6指定車型，其中2024年式IONIQ 5、IONIQ 6 EV400車型原價159.9萬，限時8月入主即可享30萬元現金優惠，優惠價129.9萬。

車型 年式 規格 定價 優惠價 優惠幅度 IONIQ 5 2024年式 EV400 159.9萬 129.9萬 30萬 IONIQ 6 2024年式 EV400 159.9萬 129.9萬 30萬

另外，針對2025年式車型，入主IONIQ 5、IONIQ 6即可獲得價值10萬元的尊榮升級，包括FSK冰鑽 F 系列全車隔熱紙、V2L 外接供電器、U-POWER 一年無限次高速充電以及精選原廠精品組。同時滿足車宿、露營熱潮，IONIQ 5再加贈雙人氣墊床，滿足戶外玩家。

Hyundai IONIQ 家族憑藉E-GMP平台與800V超高速充電架構，只需18分鐘即可將電量從10%補充至 80%，讓日常移動節奏不受等待束縛。另外也具備V2L車內外供電功能，進一步將愛車化身「行動電力中樞」，無論戶外派對或緊急救援，皆可為各式電器提供即時能源，結合搭配SmartSense進階駕駛輔助系統與大量永續再生材料內裝，讓IONIQ為駕駛帶來安全與便利。

▲2025年式IONIQ 5、IONIQ 6限時8月入主可享FSK冰鑽隔熱紙、V2L外接供電轉接器、U-Power一年免費高速充電，IONIQ 5車型再送雙人氣墊床。