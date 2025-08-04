「大改款Hyundai Tucson」開始測試被捕獲！油電成主力、內裝大升級

▲海外已經首度捕捉到新一代Hyundai Tucson，預計明年登場。此為現行款。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

面對競爭激烈的中型休旅市場，韓國車Hyundai改款步調超快，近來海外已經首度捕捉到新一代Hyundai Tucson身影，能看出外型搭上最新設計語彙，並將搭上品牌日前最新發表的科技系統介面。

▲品牌日前發表的Pleos OS車載系統，不意外將搭載在新一代Tucson。

TOYOTA RAV4、Mazda CX-5今年剛推出新一代，同級的Hyundai Tucson也準備出招，從海外曝光的測試車來看，新一代 Tucson 採用更「方正、肌肉感」的外型設計，換搭Art of Steel設計語彙，車頭預計會換上類似 Hyundai Santa Fe 的分離式頭燈搭配大面積水箱護罩。

內裝目前雖還沒被完全拍到，不過從品來動向來看，新 Tucson 將會換上 Hyundai 最新發表的 Pleos OS 車載系統，使用16.9吋大螢幕、整合語音 AI 助理Gleo，並能下載 App 擴充功能，非常有未來感。

面對能源趨勢的轉變，新一代 Tucson預期將主力全面轉向電氣化，將以油電與PHEV作為主打，其1.6升渦輪油電將具備275匹馬力。