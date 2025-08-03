「三菱Outlander越野特仕休旅」亮相！專屬外觀、內裝升級更有料

▲北美三菱推出Outlander Trail Edition特仕車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

滿足更多喜愛戶外休閒的買家，北美三菱推出Outlander Trail Edition，升級多項專屬的外觀、內裝套件，開價39,295美金，折合新台幣約115萬。

▲特仕車換上更帥氣的黑化套件。

近年熱愛戶外風潮席捲全球， Mitsubishi三菱最近在北美市場推出了全新Outlander Trail Edition，主打越野風格與獨特外觀套件，雖然動力沒有變動，但靠著外型、配備升級，加上限量身分，依舊成為話題焦點。

這次推出的Trail Edition其實是 Outlander的特仕版本，車型設定在中階 SE車型 基礎上強化。三菱特別為它加上專屬的黑化套件與戶外風格點綴，就連專屬的19吋鋁圈也沒放過黑化。

▲車內升級多項配件，更方便清潔。

Trail Edition 內裝大致維持標準款規格，但官方加送了全套防水腳踏墊與後車廂保護墊，露營回來滿車泥土也能快速清潔。還有一個亮點是加贈 CARGO管理配件，方便綁行李或露營裝備，戶外玩家肯定有感

Trail Edition並未針對越野化懸吊或四驅系統升級，仍維持 2.5 升自然進氣引擎、搭配 CVT 變速箱與 S-AWC 四輪驅動。雖然不是越野取向，但應付一般林道、碎石地還是綽綽有餘。