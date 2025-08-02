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撞名BMW油電超跑！陸車廠推「i8電動休旅」主打高效大空間搶家庭客

圖文／7Car 小七車觀點

別被車名誤導，這並不是 BMW 的油電跑車 i8 的後繼之作，而是一台來自中國大陸的全新純電 SUV，由理想汽車（Li Auto）打造。Li Auto i8 預計售價自人民幣 32.18 萬元起，約合新台幣 143 萬元上下（或略低於美金 45,000 元），主打高效能、大空間與科技導向的家庭車市場。

在外觀設計上，i8 混合了 SUV 與 MPV 的線條特徵，車頭輪廓與旗下旗艦電動 MPV「Mega」頗為相似，尤其是那道橫貫前擋風玻璃下緣的 LED 光條，比起傳統設計更具未來感。車頂線條流暢，搭配略為保守的車尾造型與貫穿式尾燈，整體造型新奇但不突兀。原廠設計師聲稱這輛車的靈感來自遊艇，但這點可能需要一點想像力才能看得出來。

動力系統部分，入門版本搭載一具 90.1 kWh 的三元鋰電池（NMC），驅動雙馬達系統可輸出 536 匹馬力與 660 牛頓米扭力，0～100 km/h 僅需 4.5 秒。依照中國大陸較為寬鬆的 CLTC 測試標準，單次充電續航力可達 670 公里。進階車型還提供 97.8 kWh 大電池，將最大續航推進至 720 公里，並支援極速快充，在僅 10 分鐘內即可補充 500 公里行駛里程。值得一提的是，這台 i8 的風阻係數僅有 0.218 Cd，甚至比 Tesla Model Y 還低一點。

內裝方面，理想汽車延續一貫的科技堆料風格。車內為標準六人座（2+2+2）佈局，取消傳統儀表板，僅在方向盤正上方設有小型螢幕輔助顯示行車資訊。中控區則配備兩具 15.7 吋的大型橫向螢幕，加上前排雙冷卻無線充電板與四段可調氣壓懸吊系統，主打乘坐體驗與娛樂科技兼備。

輔助駕駛系統方面，i8 全車系標配 Li AD Pro 系統，並提供進階版 Li AD Max 作為高階選項，兩者皆整合有 LiDAR 雷射感應器，朝向 Level 2+ 自動駕駛邁進。

整體來看，理想 i8 並非概念作品，而是具備完整量產實力的旗艦電動 SUV，外型前衛、科技滿載、空間機能兼具，加上出色的續航與快充能力，確實讓人看見中國大陸新勢力品牌對於高級純電 SUV 市場的深度理解與獨到佈局。至於這台與 BMW i8「撞名」的新車未來是否能進軍海外市場，或會否引發商標爭議，後續值得持續觀察。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWi8油電超跑跑車LiAuto理想MPV汽車新車六人座

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