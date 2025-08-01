賓士零件假貨猖獗！原廠宣布「加強打擊力道」網購平台也不放過

圖文／7Car 小七車觀點

面對全球假冒汽車零件日益猖獗的情勢，Mercedes-Benz Group 於 2024 年展現更積極作為。根據官方統計，該品牌保護團隊在全球執行多達 793 起突襲行動，查獲超過 150 萬件仿冒產品，較往年呈現上升趨勢。其中，不乏煞車系統、空氣濾清器等與行車安全密切相關的零組件，不僅品質不符原廠標準，更可能對道路使用者構成嚴重風險。

品牌保護行動不僅限於實體通路，Mercedes-Benz 亦將打擊假貨戰線擴大至網路平台。面對社群媒體與電子商務平台上日益隱蔽的販售行為，2024 年內成功下架超過 212,000 筆涉及仿冒與侵權內容的產品資訊。由於網路銷售具高度匿名性與擴散速度，該集團持續強化監控機制與合作策略，以阻斷假貨流通鏈條。

除了常見的汽車零配件，Mercedes-Benz 品牌保護團隊指出，旗下 Mercedes-Maybach 與 AMG 等高端子品牌亦成為仿冒鎖定對象，甚至出現整車仿製或不當改裝等侵權行為。為維護智慧財產權與品牌價值，該團隊持續針對全球違規行為展開追蹤與法律行動，並透過與各國執法機關合作，打擊非法製造據點。

Mercedes-Benz 強調，防堵假冒產品不僅依賴執法，消費者的識別能力同樣關鍵。該集團除提供報案與查驗資源，也定期為海關與物流從業人員進行教育訓練。品牌方提醒消費者，面對價格明顯低於市價、來源不明或產品名稱異常的銷售資訊時，應提高警覺，避免購買潛在假貨，以確保自身行車安全與權益。