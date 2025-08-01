8月優惠「TOYOTA商旅、海力士」再加碼、X-trail特仕版追加100台！

▲2025年8月購車優惠力道不減，各車廠再祭出加碼延長刺激買氣。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

迎接8月父親節到來，優惠力道不減，TOYOTA和泰延續7月促銷再加碼，針對多款熱門車型提供高額分期0利率；Nissan裕隆更追加限量100台X-trail「超值版」、「安心版」刺激買氣；速霸陸台灣意美汽車除了預告8／15油電Forester將發表外，還針對25年式WRX車系再祭出120萬24期0利率。各車廠也提供配件金、延長保固、夏季健檢同步開跑，想買車、保養愛車可把握機會。

Ford

福特六和即日起至8月底止，試駕即可獲得全聯百元購物金，展間拍照打卡上傳官方臉書指定貼文還可享限量黃金車牌鑰匙圈抽獎。福特六和也針對Kuga 1.5T車型推出舊換新86.9萬起，加碼6萬豪禮，入主1.5T Active車型再享丙式車體險。

福特Focus全車系舊換新75.9萬起，入主國產車型再贈3萬元配件金；另外Ranger Wildtrak FRS Edition則提供百萬0利率購車優惠，並額外加贈1萬元購車金及3萬元配件金；福特Tourneo Connect福特旅玩家，享有高額0利率購車優惠。

▲福特六和8月來店試駕即可獲得全聯百元購物金，Kuga 1.5T車型舊換新86.9萬起，加碼6萬豪禮，入主1.5T Active車型再享丙式車體險。



Honda

台灣本田8月針對CR-V購車提供百萬0利率、5年延長保固；入主FIT e:HEV享60萬高額0利率、5年延長保固。8月來店試乘天天送UCC咖啡，還能周周抽iPad。

▲台灣本田針對CR-V、FIT e:HEV提供高額0利率分期、5年延長保固。



KIA

KIA森那美起亞8月限時入主乘用車全車款，即享高額0利率、再贈丙式車體險。另外凡在活動期間試乘KIA乘用車任一車款，即可抽PS5 Pro（價值24,280元），下訂新車還可抽新加坡方程式大獎賽雙人遊（總價值逾15萬）。

KIA還舉辦夏季健檢活動，即日起至8月底前預約回廠可享有全車26項免費檢查，消費滿額還可抽PS5 Pro。

▲KIA台灣森那美起亞8月限時入主乘用車全車款，即享高額0利率、再贈丙式車體險。



Lexus

和泰8月針對ES車系提供100萬40期0利率優惠，另外再L-Finesse智選購車專案方面，針對ES、IS、NX、RX、UX、LBX提供4年期、3種頭款成數、低月付及3種到期後處置。

Mazda

台灣馬自達8月入主指定車型，即可享有「第4年至第7年延長保固」，涵蓋14項關鍵系統，已長達7年、免費且不限里程的維修保障，另外也提供最高100萬0利率購車優惠。

▲台灣馬自達入主指定車型即可享有「第4年至第7年延長保固」，另外也提供最高100萬0利率購車優惠。



Nissan

Nissan裕隆自6月推出X-Trail「超值版」88.8萬、以及「安心版」98.8萬限時優惠廣受好評，即日起再限量追加100台，售完為止。本月購車還可享Dyson時尚吹風機組與0利率分期購車優惠。

▲Nissan裕隆日產再追加100台X-Trail「超值版」88.8萬、以及「安心版」98.8萬優惠車型。



Subaru

速霸陸台灣意美汽車8月針對多款車型提供優惠，其中25年式WRX車系提供120萬24期0利率優惠，26年式Forester油電車型也提供Subaru聯名款SANGEAN多功能戶外收音機（市值約4,000元）交車禮。

▲速霸陸台灣意美汽車針對25年式WRX祭出120萬24期0利率優惠。



TOYOTA

和泰延續7月加碼，針對RAV4、Corolla Cross、Corolla Altis、YARiS Cross、TownAce、Vios入主就送Sony Bravia Theatre天空聲道劇院，並享最高80萬0利率、最高3萬就換新圓夢金、2萬配件金及5年14萬公里延長保固，五大好禮最高價值超過16萬元。

另外，即日起入主TOYOTA Granvia全車系享最高120萬30期0利率優惠，Hiace全車系享最高80萬30期0利率。

▲TOYOTA和泰延續7月優惠內型，同時Granvia、Hiace也提供高額0利率分期優惠。



Volkswagen

台灣福斯汽車「盛夏健檢回饋季」優惠加碼延長至8月底，活動期間內福斯車主可享夏日6重奏：第1重奏，冷氣健檢、全車23項安全健檢與免費洗車服務。第2重奏，針對車室空氣品質推出的風箱清洗抗敏粉塵濾網套餐，優惠價3,388元起，能有效降低空調異味與過敏源，讓車室空間煥然一新。第3重奏，福斯人禮遇計畫會員更享有指定原廠耗材與原廠電瓶75折起優惠、全新夏季精品同步上架，指定商品最高享6折優惠，另有米其林輪胎買3送1，為夏季出遊做好萬全準備。

第4重奏為回廠進行自費保養與維修的車主專屬，凡回廠即可享用夏季限定冰品Niseko牛奶巧酥與生巧克力雪糕，讓保養旅程同時沁涼消暑、倍感舒心。第5重奏則為滿額加贈優惠，單筆消費滿10,000元即贈機油放大券乙張，下次回廠可享以270元購得價值1,300元的原廠機油2公升，超值回饋不容錯過。最後第6重奏則推出夏季限定回廠加價購方案，車主可享「水箱精更換套餐」優惠價999元起，有效提升冷卻系統效能、預防引擎過熱，全面強化盛夏行車的安心體驗。

▲台灣福斯汽車「盛夏健檢回饋季」優惠加碼延長至8月底，活動期間內福斯車主可享夏日6重優惠。

二輪

Aeon

宏佳騰在2025國際重型機車展發表4款油電新車，三日展期銷售突破50台，宏佳騰8月再祭限時優惠，入主STR 300享15,000元折扣、再送1:10精緻模型車；購買STR 250（24年式）現折10,000元，現金入主再送品牌精品配件造型風鏡、車廂自動開啟裝置、引擎飾蓋（工資另計），也能另選信用卡最高分期24期0利率。

▲宏佳騰8月入主STR 300享15,000元折扣、再送1:10精緻模型車；購買STR 250（24年式）現折10,000元；Ai-1 Sport ABS還有優惠二選一方案。



電動機車部分，8月入主Ai-1 Sport ABS即享購車方案二擇一，「10,000元購車金現折」或「5,000元購車金搭配Gogoro Network 0月租資費方案9,000元設定費全免」；清甜綠牌Ai-4 Ever享「3,000元購車金現折」或「Gogoro Network 0月租資費方案6,000元設定費全免」優惠方案二擇一。同時，電車全車系皆可享信用卡分期最高30期0利率或無卡分期最高36期0利率，減輕日常通勤負擔，想怎麼騎就怎麼騎。

Honda Motorcycle

台灣本田二輪8月針對多款人氣重機推出優惠，不僅享有72期0頭款、0利率、指定車款更享3萬元購車金。其中下訂CBR650R E-Clutch、CB650R E-Clutch並完成領牌即贈Shoei Z-8安全帽。

▲台灣本田二輪8月入主指定車款享72期0頭款、0利率、指定車款更享3萬元購車金。



入主XL750 Transalp運動強化版（48.8萬）含水箱護網、前防護桿、支架、引擎防護桿、引擎下護板、護弓支架、快速換檔套件，價值60202元；XL750騎旅機能版（47.8萬）具有專屬側箱組、鋁合金面板，總價值45,860元；CL Street（29.8萬）贈送馬鞍包（價值9,370元）。

KYMCO

KYMCO光陽8月針對新豪邁125推出優惠，其中鼓煞款搭配舊換新最低只要49,800元起、碟煞款最低51,800元起。

新豪邁具有同級最大9.6匹、平均油耗61.5km／L最省油、同級搭載LED尾燈、以及全機種噴射電腦元件（ECU+節流閥體）4年保固，光陽也提供限時優惠，搶攻暑假購車熱潮。

▲光陽新豪邁125推出8月限時優惠，搭配舊換新方案鼓煞版最低49800元起、碟煞版51,800元起。