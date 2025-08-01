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刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

▲BMW M3 CS Touring最速旅行車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M3 CS Touring在紐柏林賽道刷出單圈7分29.5秒成績，成為目前量產最速旅行車。（圖／翻攝自BMW，以下同，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW再傳出好消息！BMW M3 CS Touring性能旅行車近日於德國紐柏林賽道刷新單圈紀錄，以7分29.5秒成績成為「量產最速旅行車」，也讓BMW M部門繼M2 CS後，又一款中型車獲得最速殊榮。

德國紐柏林賽道全長20.832公里，具有超過70個彎道，對車輛性能、懸吊都充滿考驗。此次M3 CS Touring由BMW M開發工程師、且經驗豐富的測試車手Jorg Weidinger駕駛，再度刷先紐柏林的旅行車紀錄，比先前2022年駕駛M3 Touring的7分35.060秒還快。

▲BMW M3 CS Touring最速旅行車。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M3 CS Touring最速旅行車。（圖／翻攝自BMW）

▲M3 CS Touring在550匹強悍馬力下，又具有更輕量化的車重表現。

新M3 CS Touring在強悍的3.0直列6缸雙渦輪引擎、M Steptronic運動化8速手自排變速箱及M xDrive4驅系統下，具有最大馬力550匹／66.3公斤米扭力，靜止加速僅需3.5秒，極速可達300km／h。

值得一提的是，目前BMW以M3、M4繳出不少亮眼單圈紀錄，其中M4 CSL以7分18.137秒成績拿下紐柏林最速，其次是M4 CS的7分21.989秒；M3 CS的紐柏林單圈為7分28.760秒，此次旅行車版本也只差了1秒多，展現BMW M的強悍性能。

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