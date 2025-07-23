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台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲受台美關稅議題影響車市買氣急凍，唯獨法系品牌Peugeot異軍突起銷量強強滾。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

儘管台美關稅議題懸而未決，使得國內車市買氣連續數月急凍，但近期還是有車廠逆勢開出紅盤，Peugeot甫上市的3008與5008休旅，創下10天內接單破450張的新紀錄，總代理寶嘉聯合不僅表示7月交車配額已完售，更緊急宣布再追加早鳥優惠配額，而能創下這項紀錄的關鍵，正是在於「進口車賣國產價」！

▲法系進口休旅來勢洶洶，不僅省油有魅力，更用價格威脅國產休旅地盤。（圖／記者徐煜展攝）

▲3008（上圖）與5008創下10天接單破450張紀錄，品牌也緊急宣布將追加配額。（圖／資料照）

回看上半年台灣車市表現，總市場掛牌數僅198,967輛，較去年同期減少14.4%，尤其台美關稅議題發酵的5月與6月更是明顯衰退，其中豪華進口車在6月相較去年同期爆跌38.8%，不僅顯示出民眾對關稅與貨物稅調整的期待，更怕「太早出手買貴被割韭菜」而停駐觀望，使得市場買氣陷入急凍。

▲Peugeot銷售在台灣破紀錄，不再是冷門法系車。（圖／翻攝自Peugeot、資料照）

▲408在6月時繳出660輛的亮眼成績，一舉攻上當月銷量排行榜的第8名。（圖／資料照）

雖然各品牌都試圖推出各種促銷方案拉抬買氣，但大多成效有限，唯獨法系品牌Peugeot異軍突起，7月11日甫上市的3008與5008，10天內就接單破450張，原因正是寶嘉聯合開出了124.8萬起的建議售價，搭配汰舊換新還能進一步下探至119.8萬，不僅在價格上能與國產車正面對決，1.2升油電動力更是具備「省油省稅」的一大優勢，能進一步吸引到注重使用成本的消費者，再加上與日系車大不相同的內外質感，成為近期的矚目新車。

▲Citroën Berlingo（圖／記者徐煜展攝）

▲早在尚騰進入寶嘉聯合團隊時，就已經在旗下另一代理品牌Citroen雪鐵龍的Berlingo身上展開價格調整動作。（圖／資料照）

事實上寶嘉聯合早在台美關稅發酵之前，就已經展開這一波價格攻勢，打從尚騰汽車集團在去年12月宣布進入寶嘉聯合團隊後，旗下另一代理品牌Citroen雪鐵龍於同月發表的Berlingo，就出現非常有感的價格下修，之後在2月發表的408跨界車型也開出「甜甜價」，並成功在6月繳出掛牌660輛的亮眼成績，不僅突破寶嘉聯合代理以來的歷史新高，更直接衝上當月銷量排行榜第8名，未來尚騰與寶嘉聯合還將陸續帶來Jeep吉普、Alfa Romeo愛快羅密歐與RAM等品牌，可望進一步改寫台灣車市版圖。

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