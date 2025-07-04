重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

▲台灣本田在重機展中帶來最新大黃蜂CB1000 Hornet SP，並請到藝人柯有倫（右）站台。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田在本屆國際重型機車展上除了帶來多款25年式新車，也首度發表全新的「大黃蜂」CB1000 Hornet SP，更請到藝人柯有倫站台相挺，另外為了催出買氣，台灣本田也祭出指定車款72期0頭款0利率、加碼3萬元購車金、贈送日系知名安全帽與各式車用配件等優惠。

▲CB1000 Hornet SP為車系中的高階版本，配備Ohlins後避震與Brembo卡鉗等好料。

此次台灣本田導入的CB1000 Hornet SP為高階版本，配備有Ohlins TTX36後避震與Brembo煞車卡鉗等頂級好料，動力則沿襲自CBR1000RR，採用1,000c.c.水冷並列4缸引擎，可輸出91匹馬力與9.3公斤米扭力，搭配全新一體式高剛性雙樑設計與集中重量配置，在緊湊且流線的車身上實現極簡運動化風格，提供單一消光黑選項，建議售價53.8萬。

▲CB1000 Hornet SP僅提供單一消光黑車色，建議售價53.8萬。

CB1000 Hornet SP小檔案

車長×車寬×車高 2,140mm x 790mm x 1,085mm 座高 810mm 油箱容量 17.0L 軸距 1,455mm 裝備重量 211kg 引擎型式 水冷並列四汽缸 變速型式 往復式6檔 內徑 x 行程 76.0mm x 55.1mm 壓縮比 11.7:1 最大馬力 91HP / 7,000 rpm 最大扭力 9.3kg-m / 7,000rpm 排氣量 1,000c.c. 供油方式 PGM-FI 電子燃油噴射 前懸吊系統 Showa 41mm SFF-BP 全可調倒叉 後懸吊系統 Öhlins TTX36® 單槍避震器 前輪尺寸 120/70-17 後輪尺寸 180/55-17 傳動方式 鏈條

在2025年式車款方面，NX750X迎來更現代化的銳利車身設計，並換搭支援Honda RoadSync連線功能的5吋全彩儀表板，電控方面具備3種騎乘模式與自定義User模式，HSTC可選扭距控制提供3段介入調整，其中RAIN雨天模式經過升級，另外DCT雙離合變速系統現在有更平穩的低速反應，車色共有黑色與紅色2種選項，建議售價40.8萬。

▲2025年式NC750X外型更加銳利洗鍊，新的5吋全彩儀表支援Honda RoadSync連線功能。

2025年式Rebel 1100車系同樣導入支援Honda RoadSync的5吋全彩儀表，此外騎乘姿勢經過微調，主要是把手向後上方移動與腳踏板向前移動，帶來更舒適的長途巡航體驗，動力方面則是提高引擎壓縮比，使得低中轉速爆發力更強聲浪更有感；台灣本田還同步導入了Rebel 1100SE DCT，透過把手末端後視鏡、車身同色頭燈罩、復古前叉護套、短款運動型前擋泥板與加厚10mm的菱格縫線座椅等。Rebel 1100SE DCT提供消光金屬黑單一車色選項，建議售價53.8萬，Rebel 1100T DCT則是銥金屬灰，建議售價55.8萬。

▲Rebel 1100SE DCT有著多項個性化的車身部件，建議售價53.8萬。

最後一款2025年式新車則是ADV 350，最主要的變化也一樣是換上全新5吋全彩儀表，同時Honda RoadSync可在旅途中提供導航、音樂與訊息顯示等功能，並且透過左把手的四向撥桿就能輕鬆操作；其他諸如手套箱內USB插座、智慧鑰匙系統、HSTC扭矩控制、ESS緊急煞車警示、4段高度可調風鏡、可收納2頂安全帽的大容量車廂也都沒少，車色共有消光藍、金屬紅、消光黑等3種選項，建議售價27.8萬。

▲2025年式ADV350同樣迎來了5吋全彩數位儀表板，建議售價27.8萬。（圖／翻攝自Honda）

在優惠方面，除了購買指定車款可享72期0頭款0利率與加碼3萬元購車金外，CB650R E-Clutch與CBR650R E-Clutch再送Shoei Z-8安全帽，冒險車款XL750則是推出兩款特仕車型，分別是加上價值60,202元配件的運動強化版，以及配件價值45,860元的騎旅機能版，兩者建議售價分別為48.8萬與47.8萬，CL Street則是贈送價值9,370元的馬鞍包。