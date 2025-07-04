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重機展／山葉YZF-R9三缸重機亮相！國產化Xmax300、新MT-07搶先看

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025國際重型機車展開跑，Yamaha展區眾多新車首度亮相，其中就包括YZF-R9新3缸仿賽跑車。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

2025國際重型機車展今（4）日開跑，Yamaha展區新車盡出，除了有首度空運來台、山葉原廠第1款摩托車1955年YA-1外，其他包括國產化Xmax300、新年式TMax、新MT-07／Y-AMT、MT-09／Y-AMT、以及YZF-R9新3缸仿賽跑車也都一併亮相，可說是全品牌機種火力展演。

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲Yamaha展區主舞台以1955年YA-1、YZR-M1，兩側則是YZF-R運動跑車家族、MT街車系列家族。

Yamaha展區兩側分為YZF-R運動跑車家族、MT街車系列家族，主舞台則有YA-1、YZR-M1，其中新3缸仿賽YZF-R9也首度實車亮相（YZF-R9預售價58.8萬），外型具有碩大定風翼、5吋TFT全彩儀表，配有前後KYB全可調倒叉／後多連桿避震、Brembo Stylema輻射對4卡鉗等。

動力上，YZF-R9搭載CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具有最大馬力119匹／9.5公斤米扭力，原廠也透過齒比調整，讓YZF-R9具有更出色的高速表現。在台灣山葉原訂時程上，預計新車將在今年下旬首批交車。

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲YZF-R9實車相當吸睛，吸引許多車迷駐足。

MT家族方面，則包括新年式MT-09、MT-07，兩車型皆有Y-AMT免離合版本，其中MT-07、MT-07 Y-AMT售價分別為36.8萬、38.8萬元，預計第3季開始陸續交車。MT-07採「Natural Simplicity for Everyone」語彙，具有小型LED頭燈、新設計側蓋、油箱及坐墊尾部，具有緊湊的動感身形，加上全新5吋TFT全彩液晶螢幕、重新設計的把手控制鍵，在透過Y-Connect App後可與手機連結，提供來電顯示、訊息、音樂、支援Garmin StreetCross導航等功能。

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲甫上市的MT-09、MT-07也一同亮相，並都有Y-AMT免離合自排版本。

至於速克達方面，也有台灣山葉首次國產化黃牌大羊的Xmax 300，國產化Xmax售價23.8萬，比印尼進口便宜2.1萬，同時也導入無段式電動風鏡、ESS緊急雙閃燈、雙螢幕儀表等配備，為這款暢銷黃牌速克達再增添競爭力。

老大哥新年式TMax（售價58萬）也一同亮相，新年式Tmax全車搭載7吋全彩TFT液晶儀表，可支援完整手機連線功能，透過手把按鍵即可輕鬆操作訊息通知、電話接聽、音樂播放與天氣預報等功能。新Tmax也配備彎道ABS系統、胎壓偵測系統、背光手把按鈕、定速巡航系統、無段式電動風鏡、加熱把手與加熱坐墊等配備提供舒適穩定的騎乘感受。

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／Yamaha。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉首度國產化大型重機的Xmax 300也出現在展區，同時新年式T-Max也將在今年第3季陸續交車。

2025國際重型機車展展覽資訊

展出日期與時間
7月4日星期五 11:00-18:00
7月5日星期六 10:00-18:00
7月6日星期日 10:00-17:30

展出地點
台北市南港展覽館2館(台北市南港區經貿二路2號)

展期票價與購買方式
全家便利商店FamiPort／現場票亭售票:280元
官方線上特惠票價：250元（購票連結請點我）

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